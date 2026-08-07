Das WM-Finale ist nun schon fast drei Wochen her und so langsam wird es Zeit, dass der Ball wieder rollt. Am Freitag, 7. August startet die 2. Bundesliga in die Saison 2026/27. Den Auftakt machen am Freitagabend die Herthaner aus Berlin, die zu Gast beim VFL Bochum an der Castroper Straße sind. SAT.1 übertragt das Eröffnungsspiel live im Free-TV ab 19.50 Uhr. Auch über den Saisonstart hinaus können sich Fans über zahlreiche Spiele freuen, die frei im TV empfangbar sind.

Diese TV-Sender zeigen Zweitliga-Spiele live

Wie gewohnt sind alle 306 Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz bei Sky zu sehen. Darüber hinaus werden aber auch zahlreiche Partien im Free-TV gezeigt. Neben dem Eröffnungsspiel überträgt SAT.1 noch acht weitere Zweitliga-Partien in der kommenden Saison.

Zudem besitzt RTL durch die Übernahme von Sky nun quasi auch Bundesliga-Rechte. Dadurch kommt noch mehr Zweitliga-Atmosphäre ins Wohnzimmer, denn auch RTL oder RTL Nitro übertragen ausgewählte Samstagabend-Topspiele der 2. Bundesliga im Free-TV. Wer bei einzelnen Begegnungen wissen will, welcher Sender eine Partie überträgt, der kann sich drei Tage vor dem jeweiligen Spiel auf Bundesliga.com informieren.

ARD, ZDF und Sport1 zeigen Highlights

Auch in dieser Saison wird bei den Öffentlich-Rechtlichen kein Zweitliga-Fußball live zu sehen sein. Doch die Zusammenfassungen der jeweiligen Spiele können sich Fans wie gewohnt in der ARD-Sportschau am Samstagabend sowie in den Sportschau-Sendungen am Freitag und Sonntag anschauen. Auch im ZDF-Sportstudio werden weiterhin die Zusammenfassungen der Zweitligaspiele vom Samstag zu sehen sein.

Außerdem zeigt Sport1 wie gewohnt die Zusammenfassungen der Spiele der 1. und 2. Bundesliga am Sonntagmorgen. Die Highlight-Clips unmittelbar im Anschluss an die Spiele werden im Pay-TV bei Sky in der Sendung „Alle Spiele, alle Tore“ sowie bei RTL+ zu sehen sein. (tsch)