Es sah alles danach aus, dass Bayer 04 die Transferaktivitäten auf der linken Abwehrseite mit der Verpflichtung von Miguel Gutiérrez abgeschlossen hatte. Nun steht jedoch eine weitere Verpflichtung bevor: Facundo Medina kommt von Olympique Marseille – vorbehaltlich der Unterzeichnung aller Vertragsdokumente und des erfolgreichen Medizinchecks. Das Gesamtpaket soll einschließlich aller Bonuszahlungen nach Informationen dieser Redaktion bei rund 20 Millionen Euro liegen.

Der 27 Jahre alte argentinische Nationalspieler kann als defensiv ausgerichteter linker Außenverteidiger in einer Viererkette spielen. Seine Stammposition ist jedoch die des linken Innenverteidigers. L’Équipe berichtete zuerst über den bevorstehenden Transfer.

Medina, der bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft fünfmal für Vize-Weltmeister Argentinien aufgelaufen war, gilt als robuster Defensivspezialist. Er kommt aus Villa Fiorito, einem von Armut geprägten Viertel im Großraum Buenos Aires. In diesem Viertel wuchs auch Diego Maradona auf. „Ich bin nur acht Blocks von Diegos damaligem Haus geboren“, erzählte er.

Gerüchte über Jarell Quansah

Die Verpflichtung könnte darauf hindeuten, dass Leverkusen noch mindestens einen Innenverteidiger abgeben wird. Ein Kandidat ist Jeanuël Belocian, der sowohl innen als auch auf der linken Seite verteidigen kann. Zuletzt gab es auch wieder Gerüchte über eine Rückkehr von Jarell Quansah zum FC Liverpool. Der Klub hat eine Rückkaufoption über rund 80 Millionen Euro und derzeit Verletzungsprobleme in der Abwehr. Nach Informationen dieser Redaktion ist eine Aktivierung der Klausel jedoch eher nicht zu erwarten.

Gutiérrez, der für rund 30 Millionen Euro von der SSC Neapel kam und seit Mittwoch im Trainingslager nahe Weimar mit Bayer 04 trainiert, blickt positiv in die Zukunft. „Meine ersten Tage waren sehr gut. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, mit der Mannschaft zu starten, den Klub und alle Menschen kennenzulernen“, sagte der 25 Jahre alte Spanier, der dabei auf einen alten Bekannten traf. Mit Aleix García hatte Gutiérrez bereits beim FC Girona zusammengespielt. „Ich habe vor meinem Wechsel auch mit Aleix gesprochen. Das ist für mich wichtig, weil ich ihn sehr gut kenne. Wir können sehr gut zusammenspielen“, betonte Gutiérrez.

Trainer Carles Martínez ist mit der Verpflichtung seines Landsmanns sehr zufrieden. „Als Grimaldo gegangen ist, brauchten wir ein bestimmtes Profil. Miguel ist aber nicht einfach sein Ersatz – Miguel ist Miguel“, erklärte der Trainer. „Er ist ein mannschaftsdienlicher, sehr taktischer Spieler. Er versteht das Tempo des Spiels sehr gut. Seine Mentalität gefällt mir: Er will laufen, er will sich immer weiter verbessern. Er wird den Konkurrenzkampf verstärken. Wenn er spielt, wird er auf einem hohen Niveau sein – und die anderen müssen ebenfalls Druck machen.“ Einer, der in den kommenden Tagen Druck machen dürfte, ist Facundo Medina.