Mark Flekken 2,5

Gute Parade gegen Banzuzis Flachschuss. Strahlte wie schon gegen Celje große Sicherheit aus.

Jarell Quansah 3

Schlug zu Beginn zwei feine Flanken, die allerdings keinen Treffer einbrachten. Defensiv hatte er gegen Nusa und Nkunku einige Probleme.

Edmond Tapsoba 2

Kuriose Szene nach einer Viertelstunde: Der Kapitän spielte einen Pass auf Carles Martínez, weil der Trainer wie die Bayer-Mannschaft dunkel gekleidet war. Leitete das 2:0 ein. Ansonsten eroberte er mehrfach den Ball und setzte sich körperlich robust durch.

Facundo Medina 2,5

Beim Abseitstor hatte er Glück: Sein falsches Stellungsspiel wurde nicht bestraft. Ansonsten spielte er sehr solide. Für einige Ballgewinne erhielt er lautstarken Beifall.

Miguel Gutiérrez 1,5

Er war der beste Akteur auf dem Platz. Seine Flanke zur Führung hätte präziser nicht sein können. Mit dem Tor zum 2:0 krönte er seine starke Leistung. Auch defensiv immer wieder mit guten Aktionen.

Equi Fernández (bis 72.) 2,5

Er gewann einige Bälle, ließ sich aber teilweise zu leicht überspielen. Vor dem zweiten Treffer gewann er den Ball. Spielte Diaby mit einem Traumpass frei. In der zweiten Halbzeit deutlich stabiler.

Aleix García 3

Der Spanier fand zunächst nicht so gut in die Partie wie zuletzt. Später lag ihm das Spiel. Er erledigte sein Pensum ohne viel Aufhebens.

Moussa Diaby (bis 89.) 3,5

Er war deutlich auffälliger als zuletzt. Er zeigte einige technisch feine Aktionen, vergab aber die Großchance zum 1:0. Lieferte sich ein interessantes Duell mit David Raum.

Ibrahim Maza 3

Zu Beginn war seine Passquote unterirdisch. Das kennt man vom algerischen Nationalspieler nicht. Danach steigerte er sich. Am zweiten Treffer war er beteiligt. Spielte Schick zweimal gut frei.

Afonso Moreira 4

Erneut überzeugte seine Schusstechnik nicht. Einem guten Ballgewinn am gegnerischen Strafraum standen einige hanebüchene Ballverluste gegenüber. Nach der Pause steigerte er sich leicht. Allerdings war alles zu brotlos.

Patrik Schick (bis 77.) 2,5

Reihte sich zunächst mit technischen Fehlern in die Mannschaftsleistung ein. Dann gelang ihm mit einer fantastischen Volleygrätsche die Führung. Er hätte mindestens ein weiteres Tor erzielen müssen.