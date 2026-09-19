„Der Co-Trainer schlechthin“Peter Hermann nach schwerer Krankheit verstorben

Der langjährige Co-Trainer Peter Hermann ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 74 Jahren, wie Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen mit Verweis auf die Familie mitteilte. „Er war der Co-Trainer schlechthin in Deutschland. Renommierter und geschätzter in der Branche als manch ein Chefcoach“, schrieb Bayer Leverkusen.

Für den Werksclub hatte er als Interimscoach und Co-Trainer des Profiteams gearbeitet, aber auch die zweite Bayer-Mannschaft trainiert und als Scout gearbeitet. Zu den Stationen Hermanns zählte aber auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern.

Kovac erfährt nach BVB-Sieg von Herrmanns Tod

„Der FC Bayern trauert um Peter Hermann, der im Alter von 74 Jahren den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren hat“, schrieben die Münchner bei X und erinnerten an den großen Triumph vor gut 13 Jahren: „Hermann war beim historischen ersten Triple-Sieg der Vereinsgeschichte 2013 als rechte Hand von Chefcoach Jupp Heynckes ein unverzichtbarer Teil im Trainerteam...“.

BVB-Trainer Niko Kovac, zu dessen Trainerteam Herrmann bei den Bayern ebenfalls gehörte, wurde nach dem 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in Stuttgart im Sky-Interview von der traurigen Nachricht überrumpelt. „Mir bleibt die Luft weg“, sagte er sichtlich schockiert. Er sei tieftraurig.

Hermann arbeitete als Co-Trainer aber unter anderem auch beim FC Schalke 04, dem Hamburger SV, zuletzt bei Borussia Dortmund oder auch Junioren-Teams des Deutschen Fußball-Bundes.

Fast drei Jahrzehnte aber gestaltete Hermann den Fußball in Leverkusen mit. „Die gesamte Bayer 04-Familie ist tieftraurig über den Verlust eines hochgeschätzten Menschen, der den Fußball in Leverkusen über viele Jahrzehnte mitgeprägt hat“, schrieb der Werksclub: „Peter bleibt unvergessen.“ (dpa/red)