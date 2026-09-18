Am Samstag, 24. Oktober 2026 um 15:30 Uhr steigt im RheinEnergieSTADION Köln das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. Die Begegnung ist ausverkauft. Die reguläre Suche nach Tickets ist damit vorbei – Ihre Gewinnchance aber nicht.

Wir verlosen zwei Tickets für dieses Duell, zur Verfügung gestellt von der Telekom. Mit etwas Glück erleben Sie den Anpfiff nicht vor dem Fernseher und nicht nur über den Liveticker, sondern live im Stadion. Spüren Sie die besondere Atmosphäre eines Bundesligaabends und seien Sie dabei, wenn Köln auf Schalke trifft.

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Das Gewinnspiel endet am 15. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

1. FC Köln vs. FC Schalke 04 – Tickets für das Bundesliga-Spiel gewinnen Copyright: Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von der Telekom

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!