Die Kölner Polizei ist am Freitagmorgen (18. September) in Mülheim im Einsatz. Nach ersten Angaben sind gegen 6.30 Uhr Schüsse auf ein Wohnhaus im Bereich der Windmühlenstraße gemeldet worden.

Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine Pizzeria. Dort und in der darüberliegenden Wohnung sind laut unserem Reporter vor Ort mehrere Einschusslöcher zu sehen. Weil sich in der Wohnung zum Tatzeitpunkt Menschen befanden, ermittelt nun eine Mordkommission.

Täter auf der Flucht – Hintergründe unklar

Offenbar gibt es keine Verletzten. Der Tatort ist abgesperrt, die Polizei sichert Spuren und befragt Zeuginnen und Zeugen. Der oder die Täter sind flüchtig. Sechs bis sieben Schüsse habe er am frühen Morgen gehört, erzählt ein Anwohner.

Ein anderer Mann berichtet, seine Tochter habe sich gerade auf den Weg zur Schule gemacht, als die Polizei kam. Er sagt: „Ich habe ein bisschen Angst um unsere Kinder. Meine Tochter ist 15 Jahre und muss jeden Tag zur Schule. Das wird hier immer extremer.“

In diesem Jahr hat es in Köln mehrere Vorfälle mit Schüssen und Explosionen gegeben. Ermittlungen deuten auf Organisierte Kriminalität und Erpressung hin. Ob der aktuelle Einsatz in einem Zusammenhang damit steht, ist noch unklar.

Weitere Informationen in Kürze.