Marvin Schwäbe 3,5

Hielt, was zu halten war. Mit den Händen sicher, mit den Füßen weniger überzeugend. Seine Spieleröffnung ist ausbaufähig, auch die Abwürfe waren oft zu unpräzise. Beim Lattenschuss hatte er das Glück auf seiner Seite, beim 1:1 war er machtlos.

Alessio Castro-Montes (bis 65.) 3

Nach seinem schwachen Auftritt in Stuttgart ging er sichtlich motiviert in die Partie. Passsicher und insgesamt ordentlich. Ein geborener Zweikämpfer ist der Belgier allerdings nicht.

Sebastian Sebulonsen (ab 65.) 3,5

Gab nach einer Verletzungspause sein Comeback, das schneller kam, als zuvor erwartet worden war. Schaltete sich noch mehrfach in die Offensive mit ein, doch die Versuche verpufften.

Jahmai Simpson-Pusey 4

In der ersten Halbzeit stabil und sicher im Abwehrzentrum. Verlor nach der Pause jedoch den Faden. Ließ sich einmal von Deman abkochen. Sah beim 1:1 schlecht aus und legte Torschütze Füllkrug den Ball geradezu vor die Füße.

Luka Lochoshvili 4,5

Hatte erneut einige Unsicherheiten. Schoss sich kurz vor der Pause im Strafraum den Ball selbst an die Hand. Gewann 33 Prozent seiner Zweikämpfe, für einen Innenverteidiger ist das kein guter Wert.

Gideon Mensah 3,5

Kompromisslos und konsequent in der Zweikampfführung. Ließ hinten links wenig anbrennen, blieb nach vorne aber ohne Impulse. Sah noch Gelb.

Ellyes Skhiri 3

Der Rückkehrer überzeugte in der ersten Halbzeit als Antreiber und Dirigent. Legte für Maina zum 1:0 auf. Dass ihm noch etwas die Bindung und die Matchfitness fehlen, zeigte sich in der zweiten Halbzeit.

Tom Krauß 3

Antizipierte vor dem 1:0 stark und fing so den Pass von Pieper ab. Aggressiv gegen den Mann und den Ball, für die feine Klinge ist er nicht zuständig.

Linton Maina (bis 65.) 2,5

Traf überlegt ins lange Eck zur Führung. In der ersten Halbzeit ungemein aktiv und permanent unterwegs. Danach nahm er sich einige Pausen und wirkte etwas erschöpft.

Isak Johannesson (ab 65.) 4

Führte sich mit einem gefährlichen Freistoß ein. Im Anschluss kam nicht mehr so viel.

Mikey Moore (bis 74.) 2,5

Traute sich einiges zu: Dribblings, Sololäufe und Abschlüsse aus der Distanz. Auch wenn ihm nicht alles gelang – ein feiner Kicker. Nach der Pause etwas unauffälliger, die Kräfte gingen ihm aus.

Said El Mala (ab 74.) -

War nach seinem Infekt allem Anschein nach noch nicht wieder bei hundert Prozent. Blieb mit seinen Dribblings hängen.

Marius Bülter 3,5

Gab nie auf, gefährlich wurde er jedoch nur selten. Bei seiner Schusschance in der 74. Minute bekam er den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Seine beste Szene hatte er mit einem wuchtigen Abschluss in der 85. Minute.

Thijs Dallinga (bis 65.) 4,5

Holte zu Beginn einen Elfmeter heraus, scheiterte damit allerdings an Hein. Nach seinem fantastischen Heimdebüt mit zwei Toren war er diesmal kein wirklicher Faktor und hing überwiegend in der Luft.

Ragnar Ache (ab 65.) 3,5

Konnte sich erst nur selten in Szene setzen, hatte dann kurz vor Schluss noch zwei gute Gelegenheiten, die er aber nicht verwerten konnte.