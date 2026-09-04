Marvin Schwäbe 3,5

Haderte in der ersten Halbzeit mit seinen Vorderleuten, konnte sich nach dem Wechsel aber einige Male auszeichnen und war bei drei Gegentoren machtlos. Kassierte dann noch einen Sonntagsschuss von Vagnoman am Freitag.

Alessio Castro-Montes 5

Bitterer Auftritt. Sah oft nur die Hacken der Stuttgarter und spielte Pässe ins Nirwana. Ungenügend war sein Abwehrverhalten vor dem 0:2. Leitete immerhin das 1:3 ein.

Jahmai Simpson-Pusey 4

War noch der Stabilste in einem überforderten Kölner Defensivverbund. Verhinderte Schlimmeres. Konnte nach seiner Verwarnung kein größeres Risiko mehr eingehen.

Luka Lochoshvili 5

Ein Abend zum Vergessen. Ließ sich vor dem 0:1 tunneln und konnte Demirovic vor dem 0:3 nicht halten. Nach dem starken Auftritt gegen Hoffenheim folgte in Stuttgart ein schwacher.

Gideon Mensah 3,5 Verlor zu Beginn Vagnoman aus den Augen und hatte Glück. Ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Lieferte sich einige packende Duelle, die er auch mal gewann.

Tom Krauß 4,5 War in der ersten Halbzeit sowohl im Spielaufbau als auch als Abräumer überfordert. Gerade als er in deutlich offensiverer Position mehr Zugriff auf das Spiel bekommen hatte, ließ er Mittelstädt vor dem 0:2 gewähren. Verspekulierte sich vor dem 0:1 gegen El Khannouss.

Paul Okon-Engstler (bis 46.) 5 Schwacher Auftritt des Neuzugangs, der nach der ersten Halbzeit zu Recht ausgewechselt wurde. Konnte nicht für Ordnung sorgen und wirkte überfordert.

Ellyes Skhiri (ab 46.) 3 Hatte gleich nach Wiederanpfiff die Kopfballchance zum 1:1 und brachte deutlich mehr Passsicherheit ins Kölner Spiel.

Isak Johannesson 3,5

Spielte wie ein isländischer Troll in der ersten Halbzeit Verstecken. War nach dem Wechsel wieder deutlich präsenter und mutiger. Warum nicht gleich so?

Jan Thielmann (bis 46.) 4,5 Konnte El Khannouss vor dem 0:1 nicht stoppen. Hatte kurz vor der Pause die erste FC-Chance. Lief gewohnt viel, allerdings fast immer vergebens.

Mikey Moore (ab 46.) 1,5 FC-Debüt für den 19-Jährigen, der in den ersten 15 Minuten bereits gefährlicher wurde als sein neues Team in der gesamten ersten Halbzeit. Es war fast zwangsläufig, dass er das 1:3 vorbereitete. Ein mutiger Auftritt, der Hoffnung macht.

Linton Maina war mit seiner Aufgabe trotz einiger Ansätze am Freitag überfordert. Copyright: IMAGO/Eibner

Linton Maina (bis 75.) 4,5 War für den erkrankten El Mala in die Startelf gerückt. Das Bemühen war ihm nicht abzusprechen, er hatte aber so gut wie keine gefährliche Aktion. Seine Aktionen waren mehrfach technisch unsauber.

Ragnar Ache 5 Konnte sich vorn überhaupt nicht behaupten. Hing als einzige Spitze in der Luft. Benötigt Unterstützung – Dallinga ist hoffentlich schnell wieder gesund. So funktioniert es jedenfalls nicht.