Stuttgart gegen Köln: FC-Aufstellung beim VfB mit einer Änderung

Der 2. Bundesliga-Spieltag wird am Freitag (4. September 2026) mit dem Spiel des 1. FC Köln beim VfB Stuttgart eröffnet. In der MHP-Arena rollt ab 20.30 Uhr der Ball.

Der FC greift nach dem Auftakt-Erfolg gegen Hoffenheim sogar nach der Tabellenführung für mindestens eine Nacht. Sogar ein Unentschieden würde für den Sprung auf Platz eins reichen. Der VfB dagegen hat nach dem 1:5 gegen den FC Bayern im Eröffnungsspiel Nachholbedarf. Hier gibt es das Spiel im Liveticker.