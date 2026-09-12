Den dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga bestreitet der 1. FC Köln gegen Werder Bremen am Samstag in Müngersdorf (18.30 Uhr). Das Highlightspiel des Tages wird Tobias Wolff (36), sportlicher Leiter der Damen des Bedburger BV, als FC-Fan und Dauerkarteninhaber im Stadion verfolgen und setzt im „Einwurf“ mit Matthias Breuer auf einen Sieg seiner Geißböcke.

Am Sonntag beginnt für die Damen des BBV die Spielzeit in der Landesliga. Wie groß ist Ihre Vorfreude auf die Saison?

Die Vorfreude bei uns ist riesig. Das Trainerteam und die Mannschaft haben eine sehr intensive und gute Vorbereitung absolviert, so dass wir uns bestens gerüstet fühlen. Wir gehen mit dieser jungen Truppe bereits in unser drittes Landesliga-Jahr. Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen die starken Leistungen der letzten beiden Jahre bestätigen und erneut voll angreifen, um dieses Jahr den Sprung in die Mittelrheinliga zu schaffen.

Ich glaube fest daran, dass Said El Mala wieder den Unterschied ausmachen kann und selbst trifft Tobias Wolff, FC-Fan

Der 1. FC Köln hat seine ersten drei Pflichtspiele hingegen schon absolviert. Wie bewerten Sie die bisherigen Leistungen mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf?

Als FC-Fan bin ich mit dem Start grundsätzlich zufrieden. Gerade der Sieg gegen Hoffenheim hat gezeigt, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt. Die Niederlage in Stuttgart war natürlich ärgerlich, hat uns aber auch realistisch aufgezeigt, wo noch Luft nach oben ist. Wenn wir defensiv stabiler werden und unsere Leistung über 90 Minuten konstanter abrufen, bin ich für den weiteren Saisonverlauf absolut optimistisch.

Bremen erlebte einen ähnlichen Saisoneinstand wie die Kölner. Was ist von den Bremern in dieser Saison zu erwarten, gerade nach der Verpflichtung von Nationalspieler Niclas Füllkrug?

Bremen wird in dieser Saison definitiv einer unserer direkten Konkurrenten. Ich sehe Werder im gesicherten Mittelfeld, und mit Niclas Füllkrug haben sie einen Spieler zurückgeholt, der nicht nur für Tore sorgt, sondern auch für pure Mentalität und Führungsqualität steht. Der Sieg gegen Leipzig hat das direkt unterstrichen.

Während sich die Bremer an der Verpflichtung von „Fülle“ erfreuen, haben die FC-Fans eine hohe Erwartungshaltung an Leihspieler Mikey Moore. Wird der 19-Jährige die Kölner nach seinem Assist gegen den VfB Stuttgart weiter erfreuen können?

Davon bin ich überzeugt. Sein Assist in Stuttgart hat bereits gezeigt, welche enorme Qualität und welches Tempo er mitbringt. Für mich spricht einiges dafür, dass er gegen Bremen schon von Beginn an auf dem Platz steht. Gleichzeitig sollten wir realistisch bleiben: Mit 19 Jahren muss man ihm die nötige Zeit zugestehen und darf nicht erwarten, dass er jedes Spiel alleine entscheidet. Ich bin sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung.

Das letzte Heimduell gewannen die Geißböcke unter anderem durch Tore von Said El Mala und Ragnar Ache mit 3:1. Mit was für einem Ergebnis rechnen Sie am heutigen Abend?

Ich tippe auf einen umkämpften 3:2-Heimsieg. Ich glaube fest daran, dass Said El Mala wieder den Unterschied ausmachen kann und selbst trifft. Als zweiten Torschützen sehe ich Thijs Dallinga. Es wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel, aber mit den eigenen Fans im Rücken sehe ich Köln am Ende knapp vorne.