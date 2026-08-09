Samstag, 8. August, 11.30 Uhr: Es ist endlich wieder voll rund um die Bay-Arena. Bayer 04 Leverkusen hatte zur offiziellen Eröffnung der Saison 2026/2027 eingeladen. Und natürlich kamen die Fans scharenweise, um sich auf die neue Spielzeit einzustimmen. Und rund drei Wochen vor dem ersten Spieltag lässt sich festhalten: Die Anhänger der Werkself blicken durchaus optimistisch auf das kommende Spieljahr.

Es war ein buntes Fest im und ums Stadion, das vor allem für Familien mit Kindern etwas zu bieten hatte. Und das Wetter machte auch mit. So konnten sich die Kinder bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad auf Hüpfburgen austoben, sich beim Kinderschminken bunte Bilder in das Gesicht malen und Luftballonkunstwerke zusammenstellen lassen. Sie konnten sich unter den Tribünen der Arena zudem am Dosenwerfen ausprobieren, Erinnerungen in der Fotobox machen lassen und auf die Torwand schießen.

Aber nicht nur bei den kleinsten Fans war die Vorfreude auf den Tag groß, auch die älteren Anhängerinnen und Anhänger des Fußballvereins feierten die Saisoneröffnung. So auch Sarah, Steffi und Julia. „Die Vorfreude ist immer groß“, erzählen die drei. Auf die kommende Saison blicken sie sehr optimistisch: „Wir erwarten einen internationalen Platz“, erzählt Fußballfan Steffi und auch die Vorbereitungen auf das kommende Spieljahr haben sie mehr überzeugt als beispielsweise im vergangenen Jahr. Aber die bisherigen Gegner in der Vorbereitung seien auch noch nicht unbedingt auf Augenhöhe gewesen, mit Sevilla stehe genau der richtige Gegner am Nachmittag auf dem Rasen im Leverkusener Stadion. Und wie sich später herausstellte, bestand die Werkself den ersten Härtetest und besiegte die spanische Mannschaft mit 2:1.

Auch das Saisoneröffnungsspiel der Frauen erfreute sich an großer Aufmerksamkeit. Copyright: Anne Philipp

Die drei waren schon früh am Stadion, denn neben dem Spiel der Männermannschaft am Nachmittag stand früher am Tag auch noch das Spiel der Frauenmannschaft gegen Feyenoord Rotterdam nebenan im Ulrich-Haberland-Stadion an. Und auch hier war Bayer 04 erfolgreich. Mit 7:0 schickte das Team seine Gäste wieder nach Hause. Wie auch auf dem Herrenteam liegen nach der Sommerpause große Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison auf der Frauenmannschaft: So äußerte etwa der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen, Fernando Carro, dessen Vertragsverlängerung ebenfalls am Samstag bekanntgegeben wurde, sein Saisonziel deutlich: die deutsche Meisterschaft. Ob er damit recht hat, das zeigt sich im Mai 2027, wenn die Bundesligasaison der Damen zu Ende geht.

Nach der Sommerpause und dem frühen Aus der deutschen Mannschaft im Sechzehntelfinale bei der Weltmeisterschaft gegen Paraguay ist die Vorfreude auf Leverkusener Werkself-Fußball auch bei Patrick Mai sehr hoch. „Ich hab seit 20 Jahren eine Dauerkarte“, dieses Spieltagsgefühl, das vermisse man in der Sommerpause dann doch, so der Fußballfan. Auf die kommende Saison blickt er sehr optimistisch: „Wenn der Diaby noch kommt, haben wir eine Topmannschaft“, erzählt er vor dem Spiel gegen Sevilla über eine mögliche Rückkehr von Moussa Diaby nach Leverkusen. In der Bundesliga sei der Bayer außerdem nach Bayern die ganz klare Zwei, so Mai.

Der Fußball ist nach der Sommerpause zurück in der Bay-Arena. Copyright: Anne Philipp

Neben den Spielen in der Bundesliga spielt die Werkself in diesem Jahr in der Europa League. In dieses Turnier setzen die Fans große Hoffnungen. So auch Patrick Mai, der auch beim Finale 2024 in Dublin dabei war. Auch Sarah, Steffi und Julia freuen sich auf die internationalen Spiele, denn das seien immer ganz besondere Auswärtsfahrten an Orte, die man sonst für einen Urlaub vielleicht nicht zwingend auswählen würde und so dennoch sieht.

Insgesamt zählte Bayer 04 am Samstag etwa 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Mannschaft teils mit bunten Plakaten zurück aus der Sommerpause begrüßten. „Ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht“, erzählt Patrick Mai und spricht damit vermutlich die Gedanken vieler Fans laut aus. Was am Ende dabei rauskommt, bleibt abzuwarten, die Saisoneröffnung dürfte jedenfalls Optimismus und Vorfreude erzeugt haben.