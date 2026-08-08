Im Februar sagte Fernando Carro zu einer möglichen Vertragsverlängerung bei Bayer 04 Leverkusen im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Klares Ja von meiner Seite, aber ich habe das nicht zu entscheiden. Und spüre in dieser Angelegenheit auch momentan überhaupt keinen Druck.“

Nun ist die Tinte ist trocken. Der Vorsitzende der Geschäftsführung verlängert bei der Werkself. Das teilte der Klub am Samstag vor der offiziellen Saisoneröffnung mit dem Spiel gegen den FC Sevilla (15. 30 Uhr) in der BayArena mit.

Fernando Carro und der Gesellschafterausschuss der Bayer 04 Leverkusen GmbH mit dem Vorsitzenden Werner Wenning sind sich in den vergangenen Wochen einig geworden über eine Verlängerung des Vertrags über 2027 hinaus. Der neue Kontrakt läuft bis 2029.

Im Zuge dessen wurde auch mit dem zweiten starken Mann beim Doublesieger von 2024 verlängert. Auch Simon Rolfes wird dem Verein als Sport-Geschäftsführer erhalten bleiben. Der 44-Jährige hatte bisher einen Vertrag bis 2028. Der wurde nun langfristig bis 2031 erweitert.

Lob von Werner Wenning

Werner Wenning, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Bayer 04: „Fernando Carro und Simon Rolfes haben Bayer 04 in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Die größten sportlichen Erfolge unserer Vereinsgeschichte sind ebenso Ergebnis ihrer Arbeit wie die nachhaltige Entwicklung des gesamten Klubs. Deshalb war es unser Ziel, die erfolgreiche Zusammenarbeit in dieser Konstellation auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Beide stehen für Kompetenz, Verlässlichkeit und Kontinuität – und für den Anspruch, Bayer 04 dauerhaft und auf höchstem Niveau weiter voranzubringen.“

Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer 04: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Gesellschafterausschusses. Bayer 04 hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Darauf können wir stolz sein. Gleichzeitig wollen und werden wir hungrig bleiben. Unser Anspruch ist es weiterhin, uns kontinuierlich auf allen Ebenen zu verbessern und damit die Voraussetzungen zu schaffen, auch künftig national und international um Titel zu kämpfen.“

Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport von Bayer 04: „Bayer 04 ist seit vielen Jahren meine sportliche Heimat. Diese Vertragsverlängerung bedeutet mir deshalb sehr viel. Wir haben gemeinsam eine starke Grundlage geschaffen, auf der wir weiter aufbauen wollen. Unser Anspruch ist es, Bayer 04 als Organisation dauerhaft so aufzustellen, dass wir uns regelmäßig mit den besten Mannschaften Europas messen und um die größten sportlichen Erfolge spielen können. Dafür werden wir auch in Zukunft mit Herzblut und voller Überzeugung arbeiten.“

Fernando Carro steht seit Juli 2018 an der Spitze der Geschäftsführung von Bayer 04. Vor seinem Wechsel nach Leverkusen war der gebürtige Spanier annähernd 25 Jahre in verschiedenen internationalen Führungspositionen des Bertelsmann-Konzerns tätig. Darüber hinaus engagiert er sich heute in führenden Gremien des nationalen und europäischen Profifußballs.

Simon Rolfes gehört der Geschäftsführung von Bayer 04 seit 2022 an. Nach seiner zehnjährigen Profikarriere in Leverkusen übernahm der ehemalige Werkself-Kapitän und Nationalspieler 2018 zunächst die Funktion des Sportdirektors, bevor er zum Geschäftsführer Sport berufen wurde. Gemeinsam prägen Carro und Rolfes seit nunmehr acht Jahren die Entwicklung des Klubs, die 2024 im Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals sowie dem Einzug ins Finale der UEFA Europa League ihren bisherigen sportlichen Höhepunkt fand.