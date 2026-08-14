Der Poker um Said El Mala geht weiter. Nachdem der 1. FC Köln am Donnerstag ein weiteres Angebot von Borussia Dortmund für seinen Superstar abgelehnt hatte, geht die Klubführung nach Informationen dieser Zeitung derzeit nicht davon aus, dass der BVB noch eine sechste Offerte abgeben wird.

Am Freitagmittag wurde offiziell bekannt, dass die Dortmunder Führungsetage einstimmig beschlossen hat, aus dem Transferpoker um El Mala auszusteigen.

„Said El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird in diesem Sommer auch nicht zu uns wechseln. In den vergangenen Tagen haben wir offene Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln geführt, unser letztes Angebot wurde jedoch abgelehnt. Borussia Dortmund wird kein weiteres Angebot abgeben und den Transfer von Said El Mala nicht weiterverfolgen“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken „Funke“.

Der FC hatte die Verhandlungen noch nicht für beendet erklärt. Doch es war zu vernehmen, dass es eine Deadline gibt: Spätestens Anfang nächster Woche muss ein passendes Angebot für El Mala eingegangen sein, sonst bleibt der 19-Jährige beim 1. FC Köln. Denn der FC müsste im Fall der Fälle in der Lage sein, noch auf dem Transfermarkt auf den Verlust des Leistungsträgers reagieren zu können. Und da würde für die Kölner die Zeit bis zum Ende des Transferfensters knapp.

FC-Trainer Wagner: „Ich freue mich, dass Said bei uns bleibt“

Der BVB hatte dem FC für El Mala zuletzt eine Sockelablöse von 48 Millionen Euro geboten, ergänzt um zwei Millionen Euro an Boni, die einfach zu realisieren sind, sowie zusätzliche fünf Millionen, deren Zahlung in den kommenden Jahren möglich wäre. Köln will mindestens eine Sockelablöse von 50 Millionen Euro, zuzüglich Boni und Weiterverkaufsbeteiligung.

FC-Trainer René Wagner zeigte sich am Freitagmittag nach dem Training erfreut, dass er weiter auf seinen Jungstar bauen kann. „Ich bin aktuell von nichts anderem ausgegangen“, sagte Wagner: „Ich freue mich, dass Said da ist. Said ist natürlich einer, der vorangeht und alle anderen mitzieht. Deswegen freue ich mich, dass er bei uns bleibt.“ Auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass El Mala in der anstehenden Saison für Köln spielen werde, antwortete Wagner: „Ja.“

% VEEDEL-Umfrage 178 Stimmen 1 Kommentare Soll der FC El Mala verkaufen? 14.08.2026 Ja Nein

Sportchef Thomas Kessler hatte sich kürzlich am Rande der Testpartie gegen Real Sociedad San Sebastián zur El-Mala-Thematik geäußert: „Das Preisschild ist eine Thematik, die von mir nie öffentlich kommuniziert wurde. Ich habe nie gesagt, dass es ein Preisschild gibt. Es gibt einen Bereich, in dem wir als 1. FC Köln sagen, dass wir uns unterhalten. Ob es dann zu einer Einigung kommt, lassen wir mal dahingestellt.“

El Mala steht beim FC noch bis 2030 unter Vertrag – ohne Ausstiegsklausel.