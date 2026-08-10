Der SC Freiburg und der Europa-Park – zwei badische Institutionen mit Herzblut und Leidenschaft. Diese Partnerschaft gipfelt im Europa-Park Stadion, dem weltweit einzigen Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse.

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem 4-Sterne Hotel des Europa-Parks vom 11. bis 13. September 2026 inklusive Frühstück. Die Gewinnerinnen und Gewinner erleben das Spiel SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach am 12. September um 15:30 Uhr live im Stadion und genießen zusätzlich Tickets für die Wasserwelt Rulantica – Europas größtes Badeerlebnis mit über 100 m² Rutschenspaß und 14 thematisierten Bereichen. Dazu kommen Tickets für den Europa-Park mit über 100 Attraktionen, 18 europäischen Themenbereichen und der neuen Mega-Achterbahn „Voltron Nevera powered by Rimac". Ein Wochenende voller Adrenalin, Emotion und Entspannung!

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Das Gewinnspiel endet am 28. August 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Live im Stadion mitfiebern Copyright: Europa-Park

Abenteuerspaß im Europa-Park Copyright: Europa-Park

Im Gewinnfall werden Ihre Daten ausschließlich zu Abwicklungszwecken an den Europa-Park übermittelt. Im Gewinn enthalten sind: zwei Übernachtungen im 4-Sterne Hotel, Frühstück, Rulantica-Tickets, Stadion-Eintrittskarten und Tickets für den Europa-Park. Anreise und Verpflegung außerhalb des Frühstücks sind nicht enthalten.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!