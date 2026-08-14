Der 1. FC Köln wird noch ohne einen weiteren Neuzugang, dafür aber mit Jungstar Said El Mala in seine Generalprobe am Sonntag ab 12 Uhr (unter Ausschluss von Zuschauern) beim Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn gehen. Im Kader steht zudem erstmals Neuverpflichtung Gil Neves (18).

Der gescheiterte Wechsel von Said El Mala nach Dortmund erhöht zudem die Chancen auf die Verpflichtung von Rani Khedira (32). Warum? Hätte der FC durch die El-Mala-Millionen ein deutlich größeres Budget zur Verfügung gehabt, hätten die Kölner bei der Sechser-Suche noch in ein deutlich höheres Regal greifen können. Grundsätzlich ist der FC aber von den Qualitäten des erfahrenen Routiniers, der noch bis 2027 bei Union Berlin unter Vertrag steht, überzeugt.

Chancen auf Khedira-Wechsel zum FC haben sich erhöht

Der Test in Paderborn ist das letzte Vorbereitungsspiel. Damit alle Spieler noch einmal über eine längere Distanz zum Einsatz kommen, werden die beiden Mannschaften zwei komplette Spiele über jeweils 90 Minuten absolvieren. „Wir sind jetzt noch einmal eine Woche weiter in der Vorbereitung. Ich gehe davon aus, dass es unser härtester Test wird“, sagte Trainer René Wagner. „Zwei Bundesligamannschaften im direkten Vergleich – das fühlt sich anders an. Es wird ein guter Test, der uns hilft, weitere Antworten für die Pflichtspiele zu finden.“

Bis auf Sebastian Sebulonsen, der derzeit wegen einer Muskelverletzung ausfällt, kann Wagner am Sonntag auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. „Wir haben bereits einen Plan, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, bei der wir uns eine Option für das Pokalspiel vorstellen können“, erklärte der Kölner Coach. „An zwei, drei Stellen werden wir aber trotzdem noch durchmischen, um verschiedene Kombinationen zu testen.“ Nach den Eindrücken der vergangenen Trainingstage zeigte sich der 37-Jährige zuversichtlich. „Es war eine anstrengende Woche, auch weil es wieder sehr warm war. Trotzdem haben wir gut gearbeitet, waren gestern noch beim Laufen und im Kraftbereich. Jetzt freuen wir uns auf den Härtetest am Sonntag.“