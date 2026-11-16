Intensiv ging es zum Wochenstart beim 1. FC Köln zu. Trainer René Wagner hatte seine Spieler am Montagvormittag (16. November 2026) um 11 Uhr zum Training versammelt, und auf dem Platz wurde von Beginn an ordentlich Druck gemacht.

Ein Kommando jagte das nächste: „Schaut euch an, Männer!“, „Box besetzen! Da muss einer rein!“, „In die Tiefe laufen, anbieten!“ und „Vorwärts jetzt!“ hallte es über den Rasen.

Stapemann, Borie, Fürst und Neves: U21-Talente trainieren beim FC mit

Auf dem Programm standen zuerst Sprints. Danach folgten knackige Spielformen, in denen Pressing, das Umschalten im Ballbesitz und Abschlüsse im Mittelpunkt standen. Verlangt wurden dabei Aggressivität und Kommunikation untereinander. Erneut mischten dabei auch die U21-Spieler Luis Stapemann, Etienne Borie, David Fürst und Gil Neves mit.

Noch nicht zurück sind acht Nationalspieler: Said El Mala (DFB), Luka Lochoshvili (Georgien), Isak Johannesson (Island), Gideon Mensah (Ghana) und Paul Okon-Engstler (Australien) sind ebenso unterwegs wie die drei Engländer Mikey Moore, Jahmai Simpson-Pusey (U21) und Reigan Heskey (U19). Verzichten muss der FC zudem auf Rav van den Berg (Muskelverletzung), Thijs Dallinga (Kreuzband), Ellyes Skhiri (Fußverletzung) und Timo Hübers (Knieverletzung).

Eine Rückkehr gibt es dagegen im Angriff: Stürmer Ragnar Ache wird gegen München wieder in den Kader rücken. (red)