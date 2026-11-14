Es mag im Karnevalstrubel untergegangen sein, aber wir befinden uns mitten in den Kölner Rasenwochen. Die begannen vor ein paar Jahren recht bescheiden damit, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem 11.11. auf die Uni-Wiese Platten legte, um die Jecken knapp über der Grasnarbe zum Tanzen zu bringen, anstatt sich in den Hauseingängen des Kwartier Latäng zu erleichtern.

Das hat sich im Studentenviertel rasend schnell herumgesprochen, aber auch genauso fix wieder erledigt, nicht weil die Platten schlecht waren, sondern ein Fastelovends-Auftakt ohne Kölsch und Musik ungefähr so erfolgsversprechend ist, als wolle man einen Mähroboter mit Heu anlocken.

Was aber nicht heißt, dass eine kölsche Wiesn ohne Musik andernorts keine Massen anzieht. Es kommt nur auf die Veranstaltung an. Auf der denkmalgeschützten Grünfläche im Schatten des Colonius haben 3000 Rheinmetall-Protestcamper zum Auftakt der Kölner Rasenwochen schon Anfang September das Gegenteil unter Beweis gestellt.

Das, was einmal eine Wiese war, wurde in nur einer Woche in eine „stellenweise vollständig vegetationsfreie, offenliegende Bodenfläche“ verwandelt. Die war nicht einmal mehr durch den Einsatz einer Aerifizier-Walze der Marke Turbogrün zu retten, obwohl deren Stacheln tief in die Erde eindringen und die Rasennarbe nach dem Verdrängungsprinzip durchstoßen, ohne dabei Bodenkerne auszuheben. Eine derartige Degradation der Rasenstruktur hätte Rheinmetall mit seinem Fuhrpark auch nicht gründlicher hingekriegt.

Von Blau-Weiß Köln lernen, heißt siegen lernen

Wie man bei Rasenproblemen von kleinen, aber klugen Vereinen lernen kann, will der – einschließlich der Dauerkarten-Zwangsmitgliedschaften – mit mehr als 176.000 Mitgliedern größte Karnevalsverein der Welt jetzt unter Beweis stellen. Am Geißbockheim hat man anlässlich der Kölner Rasenwochen das Motto ausgerufen: von Blau-Weiß Köln lernen, heißt siegen lernen.

Obwohl man sich allein wegen der Vereinsfarben niemals so richtig grün sein wird, verfügt der fünf Klassen tiefer kickende Klub über etwas, das der FC sich seit vielen Jahren zu erkämpfen sucht: einen Kunstrasenplatz im Äußeren Grüngürtel in Lindenthal. Mit allem Pipapo einschließlich der Befreiung von Naturschutz-Auflagen. Blau und Weiß, wie lieb ich dich! Auf so einem Geläuf kann man es sogar schaffen, nach 35 Jahren wieder in die Landesliga zurückzukehren.

Genau das wünscht sich der FC auch. Also nicht die Landesliga, sondern das Fußballwunder, der benachbarte Aschenplatz möge sich ebenfalls in einen Kunstrasenplatz verwandeln. In knapp zwei Wochen wird der Naturschutzbeirat darüber beraten, pünktlich zum Ende der Kölner Rasenwochen.