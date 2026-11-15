Nach drei freien Tagen ist der 1. FC Köln zurück auf dem Trainingsplatz. Die Pause galt für alle Spieler des Klubs, die nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind.

Karneval gab es am 11. November 2026 für die Profis nur in einer abgespeckten Variante: Trainiert wurde ohne Kostüm. Im Anschluss machten sich einige Spieler noch auf den Weg in die Stadt, um den Sessionsstart zumindest ein wenig zu feiern – allerdings mit angezogener Handbremse. Am Heumarkt zeigte sich auch FC-Präsident Jörn Stobbe (61), der dort den umstrittenen Ostermann-Remix präsentierte.

FC-Trainer René Wagner muss dringend punkten

Auch FC-Trainer René Wagner (38) war als Cowboy unterwegs. Am Sonntag (15. November 2026) bat er seine Mannschaft dann wieder ans Geißbockheim. Um 14 Uhr begann dort die Vorbereitung auf die Partie beim FC Bayern München, die am Freitag, 20. November, um 20.30 Uhr angepfiffen wird und im Liveticker von EXPRESS.de begleitet wird.

Mit Blick auf die Karnevalsfeiern hatte Wagner schon vorab klargemacht, dass er auf die Eigenverantwortung seiner Profis setzt: „Ich glaube, die Jungs wissen selber, was natürlich in ihrem eigenen Sinne ist, dass sie nicht völlig eskalieren, sondern sich darum kümmern, dass sie am Sonntag gut auf dem Platz stehen. Sie sollen die drei Tage auch nutzen zum Regenerieren.“

Zum Trainingsauftakt meldeten sich schließlich alle gesund zurück – in der Vergangenheit war das nicht immer so. Mit auf dem Platz standen auch die Youngster Luis Stapemann, Etienne Borie, David Fürst und Gil Neves.

Insgesamt acht Spieler sind derzeit für ihre Nationalteams im Einsatz: Said El Mala für den DFB, Luka Lochoshvili für Georgien, Isak Johannesson für Island, Gideon Mensah für Ghana und Paul Okon-Engstler für Australien. Hinzu kommen die drei Engländer Mikey Moore, Jahmai Simpson-Pusey (U21) und Reigan Heskey (U19). Verletzt fehlen Rav van den Berg (Muskelverletzung), Thijs Dallinga (Kreuzband) und Ellyes Skhiri (Fußverletzung), ebenso Timo Hübers mit einer Knieverletzung.

Auf Wagner warten nun Spiele, die über seine Zukunft entscheiden können. Auf das Gastspiel in München folgt das Heimspiel gegen Aufsteiger Elversberg. Sollte der FC beide Partien verlieren, dürfte es für den Coach sehr eng werden.

Eine Jobgarantie hat Wagner nicht. Zuletzt wollten weder Sportchef Thomas Kessler (40) noch der Vorstand ein klares Bekenntnis zum Trainer abgeben. Stattdessen hieß es, dass ihm nur Siege und Punkte helfen. Welche Szenarien und Gedankenspiele hinter den Kulissen kursieren, hatte unsere Redaktion bereits skizziert.

Nach neun Spielen stehen für den Klub lediglich neun Punkte zu Buche, Köln ist auf Platz 15 abgerutscht. In der Gerüchteküche werden mit Dino Toppmöller und Christian Titz bereits mögliche Nachfolger für Wagner gehandelt. (red)