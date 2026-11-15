Fynn Schenten (19) hat sein erstes Profi-Tor erzielt. Beim 3:1-Sieg von Roda Kerkrade gegen den FC Volendam besorgte der Leihspieler des 1. FC Köln den Endstand. Auf dieses Erfolgserlebnis hatte der Angreifer lange warten müssen, nun ist der Knoten endlich geplatzt.

Der Treffer fiel unter kuriosen Umständen. Die letzte Minute der Nachspielzeit lief bereits, und Volendam-Torwart Steuer war bei einem Eckball seiner Mannschaft mit nach vorne gegangen. Kerkrade konterte schnell, plötzlich stand Schenten vor dem leeren Tor. Der Stürmer, der erst eine Minute zuvor eingewechselt worden war, musste den Ball nur noch einschieben.

Sturm-Konkurrent van den Hurk trifft wie am Fließband

Damit endet für den jungen Stürmer eine erfolgreiche Woche. Schon im Testspiel gegen den belgischen Zweitligisten Hasselt hatte Schenten doppelt getroffen und dabei wertvolle Einsatzminuten gesammelt.

Solche Erfolgserlebnisse kann der Kölner gut gebrauchen, denn sein Start in den Niederlanden war nicht leicht. Zu Beginn warf ihn eine Knöchelverletzung aus der Bahn, seitdem kämpft Schenten um Anschluss und um jede Minute. Sein aktuelles Problem heißt Anthony van den Hurk: Der Sturm-Konkurrent ist derzeit unumstritten gesetzt und trifft wie am Fließband. Nach 14 Spieltagen stehen für den 33-Jährigen bereits neun Treffer zu Buche, auch gegen Volendam war er doppelt erfolgreich.

Für Rob Penders, den Trainer von Kerkrade, gibt es im Moment also keinen Grund, an der Sturm-Hierarchie zu rütteln. Wie klar die Rollen verteilt sind, zeigen auch die Zahlen: Insgesamt kommt Schenten erst auf 171 Einsatzminuten, verteilt auf zehn Spiele. In der Startelf stand er bislang erst einmal.

Vorerst muss sich der 19-Jährige daher mit der Rolle des Vertreters begnügen, weiter Gas geben und auf seine Chancen lauern, wenn sie kommen. Sein erstes Profi-Tor überhaupt ist dafür ein guter Anfang und sollte ihm Auftrieb für die nächsten Wochen geben. Schließlich verfolgt der Youngster einen klaren Plan: Mit möglichst vielen Einsatzminuten auf höchstem Niveau und mit Toren will er sich in dieser Saison für eine Rückkehr zum FC empfehlen.

Beim FC hat Schenten sogar schon Profi-Luft geschnuppert. Nach einer starken Wintervorbereitung kam er vergangene Saison unter Lukas Kwasniok insgesamt siebenmal in der Bundesliga zum Einsatz. (red)