Drei Tore in zwei EM-Qualifikationsspielen: FC-Talent Reigan Heskey überzeugt im Trikot der englischen U19. Nach seinem Doppelpack gegen Slowenien am Mittwoch traf der Flügelspieler auch beim 5:0-Sieg gegen Belarus. Der FC-Youngster lässt damit Taten sprechen.

Wie schon gegen Slowenien gehörte der 18-Jährige am Samstag zur Startelf der englischen Auswahl. In der 22. Minute baute er die Führung mit seinem Treffer zum 3:0 weiter aus. Lange auf dem Platz blieb der Tempodribbler allerdings nicht: Zur Halbzeit war für ihn Feierabend, nach 45 Minuten wurde Heskey ausgewechselt.

Glückwünsche vom 1. FC Köln zum Auftakt in der EM-Qualifikation

Zum souveränen Erfolg der Engländer trugen neben Heskey (22.) auch Howell (15.), Page (20.), Ezenwata (42.) und Thompson (66.) mit ihren Toren bei. Auf Instagram meldete sich anschließend der FC und gratulierte seinem Youngster zum gelungenen Start in die EM-Qualifikation: „2 Spiele, 3 Tore! Starker Auftakt, Reigan!“

Beim Verein selbst sieht die Lage bislang anders aus, dort kommt Heskey nur selten zum Zug. In der Bundesliga stehen unter Trainer René Wagner bisher lediglich vier Kurzeinsätze zu Buche, keiner davon dauerte länger als 15 Minuten. Seine erste Torbeteiligung für Köln gelang ihm bei einem weiteren Kurzeinsatz im DFB-Pokal gegen Union Berlin: Dort legte er das 5:0 durch Sebastian Sebulonson auf.

Kein Wunder also, dass unter dem Beitrag des FC so einige Nutzerinnen und Nutzer mehr Spielzeit für das englische Top-Talent fordern. „Einfach mal in die Startelf“, schrieb einer. In dieselbe Richtung zielen viele weitere Kommentare.

Grundsätzlich auf dem richtigen Weg sieht FC-Trainer Wagner den Offensivspieler schon länger, wie er vor rund zwei Wochen erklärte. „Nach der Länderspielpause kam er mit ganz viel Aggressivität im Training zurück. Jede Woche ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der Coach damals. Umso größer dürfte beim FC nun die Hoffnung sein, dass dem Youngster am Geißbockheim der nächste Entwicklungsschritt gelingt.

Seine Bilanz in der englischen U19 kann sich jedenfalls sehen lassen: In acht Länderspielen kommt Heskey inzwischen auf vier Tore und zwei Assists. Mit dieser starken Ausbeute dürfte der Kölner Sommerneuzugang aus Manchester den Engländern helfen, bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Israel dabei zu sein.

Das Endturnier in diesem Jahr in Wales hatten die Three Lions verpasst, weil sie in ihrer Qualifikationsgruppe nur Zweiter geworden waren. Die deutsche U19 unterlag dort im Finale Spanien.

Eine Partie bleibt Heskey mit der englischen U19 in dieser Länderspielpause noch: In der EM-Qualifikation geht es am Dienstag, 17. November, gegen Österreich. Offen ist, ob der FC-Profi dann zum dritten Mal in Folge in der Startelf steht. (red)