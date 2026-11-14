Startrainer wie Christian Streich (61) und Steffen Baumgart (54) waren zu Gast und gaben ihre Erfahrungen weiter: Die Matchplan-Konferenz hat am Samstag (14. November 2026) für einen Andrang an der Deutschen Sporthochschule in Köln gesorgt, den man dort an einem Wochenende selten erlebt. Schon um 10 Uhr morgens war der Hörsaal 1 prall gefüllt.

Auf dem Programm standen zudem interessante Vorträge und Workshops, etwa zur Analyse oder zur Situation der Premier League. Ein Thema war auch René Wagner (38), der junge Trainer des 1. FC Köln.

Streich über Wagner und den FC: „Alle lieben den 1. FC Köln“

Daten und Analysen spielen eine große Rolle, der Trainerjob wird immer anspruchsvoller – das weiß Professor Daniel Memmert, Institutsleiter Trainingswissenschaft und Sportinformatik. Doch wie viel Gleichgewicht zwischen Daten und Bauchgefühl muss ein guter Coach noch behalten? Gegenüber unserer Redaktion stellte Memmert klar: „Bauchgefühl bleibt immer der letzte Entscheider. Die Daten helfen einfach nur dabei, dass man gute Entscheidungen trifft und wirklich auch alle Informationen hat, die man benötigt, um gute Entscheidungen zu treffen. Ein Trainer muss auch eine Art Gefühl für Statistiken und Daten haben.“

Mit wissenschaftlichem Blick schaut der Hochschulexperte auch auf den Start von Wagners Trainerkarriere beim 1. FC Köln. Um die Personalie gibt es Kritik, aber auch Lob dafür, dass man den Mut hatte, sie durchzusetzen. Memmert zählt zu den Befürwortern: „Ja, ich finde es ist definitiv ein extrem mutiger Schritt von Thomas Kessler und ich finde das auch irgendwo alternativlos. Ich kenne Wagner, er hat auch schon Vorträge bei uns zur Spielanalyse gehalten. René ist ein großartiger Trainer.“

Christian Streich und Daniel Memmert auf der Matchplan-Konferenz an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Copyright: Uwe Bödeker

Die schwierigen Umstände rund um den FC sind dem Professor bekannt. „Ich glaube, es ist in Köln immer ein bisschen gefährlich, weil es in beide Richtungen ausschlagen kann“, sagte er. „Jetzt sollten alle Beteiligten ein bisschen Ruhe reinbringen und ihm die Chance geben, sich hier zu entwickeln. Wenn man ihm diese Chance und die Zeit gibt, dann wird der 1. FC Köln auch in der Bundesliga bleiben und man wird auch eine gute Entwicklung sehen.“

Von einer weiteren Trainerentlassung hält Memmert nichts, er fände sie nicht zielführend – und beruft sich dabei auf die Forschung: „Trainerentlassungen sind aus wissenschaftlicher Sicht auch nicht zielführend. Es gibt da schöne Studien dazu, die das klar zeigen. Also ich würde mich absolut dafür aussprechen, dass man René Wagner jetzt die Chance gibt, mit der Mannschaft zu wachsen, sich zu entwickeln und nicht nach jedem Spiel, das nicht so gut läuft, den Trainer infrage zu stellen.“

Wagner steht derzeit enorm unter Druck, in den Gremien sind nicht mehr alle vom Coach überzeugt. Ob man in Köln eine Geduld aufbringt wie einst in Freiburg, wird sich zeigen. Denn das beste Beispiel für Kontinuität ist Christian Streich: Insgesamt 29 Jahre arbeitete er beim SC Freiburg und erlebte mit den Profis dabei auch Abstieg und Wiederaufstieg.

Auf dem Podium – im Publikum saß auch FC-Vize Ulf Sobek – erläuterte Streich, worauf es bei der Entwicklung junger Spieler ankommt: „Wir müssen die Liebe zum Spiel behalten. Es ist gut, wissenschaftlich zu denken, aber entscheidend ist die Frage: Was hat uns Freude bereitet im Training?“

Den anwesenden Trainern gab er einen klaren Rat mit auf den Weg: „Redet nicht über Talent, arbeitet mit den Spielern. Es geht auch darum, wie die jungen Spieler Kritik aufnehmen und dann geht die Arbeit über viele Jahre. Es muss dabei nicht immer Spaß machen. Wenn wir ein Spiel in der A-Jugend verloren haben, war es mit mir nicht lustig.“

Einblicke in seine Freiburger Zeit lieferte Streich gleich mit. „Wir hatten keine Analysten, weil wir kein Geld hatten. Ich habe selber Videos geschaut“, erzählte er. Inzwischen habe sich das aber geändert. Als Trainer habe er „immer mitgekickt. Ich wollte dabei sein und alles miterleben. Heute würde man wohl beim Fußballlehrer durchfallen, wenn man so arbeitet.“

Genauso intensiv fiel sein Coaching an der Außenlinie aus. Auch auf die Frage, ob er noch einmal als Trainer arbeiten würde, gab Streich eine Antwort: „Ich war am Ende müde. Jetzt schaue ich die Spiele und sehe die Trainer. Dann denke ich: Ich will da nicht mehr hin. Denkt an eure Gesundheit. Es geht nicht um Leben und Tod. Passt auf euch auf.“

Im Anschluss äußerte er sich im Gespräch mit unserer Redaktion zur Lage um Wagner beim FC, wo die Sehnsucht groß ist, einen Trainer langfristig zu halten. Tiefe Einblicke habe er zwar nicht, warum es für Wagner schwierig ist, kann Streich aber benennen: „Es ist natürlich so, dass Köln eine große Stadt ist. Alle lieben den 1. FC Köln. Manchmal lieben sie ihn auch zu sehr. Viele Leute haben eine Meinung dazu und das ist, glaube ich nicht so einfach für den Trainer in Köln. Das war in Freiburg einfacher.“

Und er fügte hinzu: „Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, in so einer großen Stadt mit so einem Traditionsverein. Ich habe von außen jedenfalls einen guten Eindruck von Wagner, aber ich habe keinen Einblick.“ (red)