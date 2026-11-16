„Bleibt extrem am Trainer hängen“Nicht nur Wagner ist beim FC jetzt in der Pflicht

Nach neun Bundesliga-Spielen hat der FC neun Punkte und steht auf Rang 15 der Bundesliga-Tabelle – gerade noch so über dem Strich der Abstiegsränge. Zu wenig für die Kölner, die so manchen Spielverlauf besser für sich hätten ausnutzen müssen.

Und jetzt geht es zu den Bayern, wo es beim Saisonabschluss der vergangenen Spielzeit nichts zu holen gab. Lediglich Said El Mala konnte im Mai bei der 1:5-Pleite mit einem Traum-Solo für ein wenig Erheiterung aufseiten der FC-Anhängerschaft sorgen.

„Mir fehlt von den FC-Verantwortlichen mal eine Stimme, die auch die Mannschaft in die Pflicht nimmt“

Klar ist: Setzt es in München jetzt eine Abreibung, dürfte auch die Kritik an Kölns Trainer René Wagner noch einmal deftiger ausfallen als zuletzt. Bereits nach dem schwachen 0:0 gegen Schalke waren Pfiffe und „Wagner raus“-Rufe im Stadion unüberhörbar.

In der neuesten Folge des FC-Podcasts „Wir waren klar besser“ von EXPRESS und Kölner Stadt-Anzeiger ordneten EXPRESS.de-Reporter Uwe Bödeker und KStA-Sportchef Christian Löer die Lage um den Kölner Coach ein.

„Vielleicht ist der 1. FC Köln und sein emotionales Umfeld als Start für eine Trainerkarriere das Schwerste, was man sich aussuchen kann“, sagt Bödeker zur schwierigen Situation, in der sich der junge Coach am Geißbockheim befindet. „Ein ganz klares Bekenntnis oder eine Jobgarantie gibt es von Kessler und auch vom Vorstand nicht.“

Aber: „Mir fehlt vielleicht auch von den FC-Verantwortlichen mal eine Stimme, die auch die Mannschaft in die Pflicht nimmt, um den Trainer zu stützen. Das hört man selten“, so der FC-Reporter weiter.

Hier die neue Folge von „Wir waren klar besser“ anhören.

Hintergrund dieser Einschätzung sind Äußerungen des ehemaligen FC‑Stürmers Matthias Scherz. Der Ex-Profi erklärte am Rande eines Charity-Padel-Turniers in Köln kürzlich, dass einige FC-Spieler auf dem Platz, nicht dahin gehen würden, wo es wehtut. Dann sei es eben schwer, Tore zu erzielen.

Auch Löer stellt heraus: „Früher wurden die Spieler härter kritisiert. (…) Jeder Fehler wurde aufs Brot geschmiert. Teilweise war es Mobbing. Darum finde ich es gut, sachlich zu bleiben. Aber daraus hat sich auf jeden Fall eine Haltung entwickelt, aus der man einander schont.“ Kritik an Spielern sei aber nichts Persönliches. Und trotzdem: „Es bleibt extrem am Trainer hängen. Das ist einfach so.“

„Ich weiß nicht, ob man das, was Wagner momentan aus meiner Sicht eindeutig fehlt, lernen kann“

Einen Münchener Kantersieg werde man Wagner indes nicht verzeihen, sollten die FC-Profis den Eindruck vermitteln, sich vorzeitig aufzugeben. „Die müssen sich dann schon wehren“, so Löer.

Bödeker sieht in München das schwierigste Spiel des FC, „was die Intensität und das Mentale angeht. Die Geschwindigkeit des Schaltens. Ansonsten wird man da überrollt.“ Für Wagner, an den laut Bödeker immer noch einige Fans glauben, sei dennoch klar: „Irgendwann muss er halt auch Ergebnisse liefern.“

Löer bleibt zudem skeptisch und wünscht sich so manches Mal einen anderen Trainer an der Kölner Seitenlinie: „Ich weiß nicht, ob René Wagner sich da so schnell entwickeln kann. Er ist ein super junger Trainer. Ich glaube auch insgesamt, er entwickelt sich schneller als andere, weil er einfach wahnsinnig wissbegierig und wirklich lernbereit ist. Aber ich weiß nicht, ob man das, was ihm momentan aus meiner Sicht eindeutig fehlt, lernen kann.“ (oke)