René Wagner verbindet nicht nur schlechte Erinnerungen mit Spielen gegen den FC Bayern. Im März 2025 vertrat er seinen Cheftrainer Steffen Baumgart, als der 1. FC Union Berlin die Münchner an der Alten Försterei begrüßte – und erkämpfte ein 1:1. Benedict Hollerbach glich damals in der 83. Minute nach einem Fehler von Jonas Urbig aus, nachdem Leroy Sané den Rekordmeister in der 75. Minute in Führung gebracht hatte.

Selbst in München hat Wagner bereits gepunktet, damals als Co-Trainer unter Baumgart mit dem 1. FC Köln: Im Januar 2023 brachte Ellyes Skhiri die Gäste in der vierten Minute in Führung. Weil Torwart Marvin Schwäbe überragte und Nikola Soldo sein bestes Spiel im FC-Trikot zeigte, lag die Sensation lange in der Luft. Doch in der 90. Minute traf Joshua Kimmich aus knapp 30 Metern zum Ausgleich – der Münchner legte seine gesamte Wut über das bis dahin vergebliche Anrennen in diesen Schuss.

Dürften sich die Kölner den Spielverlauf am Freitagabend (20.30 Uhr) aussuchen, sollten sie tunlichst spät in Führung gehen. Wenngleich ein Vorsprung in der Allianz Arena zunächst kein Nachteil ist. Wagner erinnerte vor der Partie an seine Erfolge gegen die Bayern – und zählt selbst das 1:5 vom letzten Spieltag der vergangenen Saison dazu, als er den FC als Interimstrainer betreute. Damals lag der FC nach Harry Kanes Doppelschlag in der zehnten und 13. Minute früh 0:2 zurück. Doch in der 18. Minute eroberte Said El Mala den Ball gegen Jamal Musiala, lief den Münchner Verteidigern davon und traf zum Anschluss.

Wir haben in der vergangenen Saison gezeigt, dass wir mit unseren Mitteln auch in München gefährlich werden können FC-Trainer René Wagner

Es war einer jener Momente, in denen keine Abwehr der Welt den Kölner Stürmer aufhält. Daran hat sich nichts geändert: Bekommt El Mala im richtigen Moment den passenden Pass, spielt es keine Rolle, wo und gegen wen er auf dem Platz steht. Dann ist er weg. Wagner denkt gern an El Malas Treffer zurück. „Wir haben in der vergangenen Saison gezeigt, dass wir mit unseren Mitteln auch in München gefährlich werden können“, sagt der Trainer, der entschlossen ist, mit seiner Mannschaft jene Chance zu suchen, die es scheinbar nicht gibt. „Ich war selbst schon Teil einer Mannschaft, die dort unentschieden gespielt hat. Und ich war Teil einer Mannschaft, die in der letzten Minute von Kimmich das 1:1 bekommen hat, als wir kurz davor waren, dort drei Punkte zu holen.“

Nach dem Abschlusstraining am Donnerstag reiste der Kader nach München, dem wie erwartet Ragnar Ache angehört. Der Stürmer hatte seit dem 2:2 im Test gegen Viktoria Köln Anfang Oktober wegen einer Muskelverletzung gefehlt und war beim 1:2 gegen Bayer 04 Leverkusen vor der Länderspielpause noch geschont worden, weil Wagner trotz einer Woche Mannschaftstraining kein Risiko eingehen wollte. Nun aber ist der Mittelstürmer zurück. „Er ist hundertprozentig fit. Für die Startelf könnte das Spiel noch einen Tacken zu früh kommen, aber es ist definitiv eine Überlegung. Er steht in den Startlöchern“, sagte der Trainer.

Sebulonsen dürfte beginnen

Ebenfalls zum Aufgebot gehört Malek El Mala, der den Treffer seines Bruders Said gegen Leverkusen per Flanke vorbereitet und zuvor bereits gegen Union Berlin getroffen hatte. Einen Stürmer mit solch einer Quote daheimzulassen, brachte Wagner offenbar nicht übers Herz. Stattdessen verzichtete er auf Gideon Mensah. Der Linksverteidiger hatte in der vergangenen Woche zweimal über 90 Minuten für Ghanas Nationalmannschaft gespielt und klagte anschließend über eine Blessur. Alessio Castro-Montes dürfte damit als Ersatz für beide Außenbahnen mitreisen, der Norweger Sebastian Sebulonsen auf der rechten Seite beginnen.

FC Bayern: Urbig - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Olise, Brown – Kane; 1. FC Köln: Schwäbe - Schmied, Simpson-Pusey, Krauß – Sebulonsen, Okon-Engstler, Johannesson, Sosa – Maina, Bülter – S. El Mala; Schiedsrichter: Braun (Wuppertal).