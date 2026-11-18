Ibrahim Maza steht bei Bayer 04 Leverkusen vor einer Vertragsverlängerung, und gegen den SC Paderborn dürfte er trotz leichter körperlicher Probleme am Samstag (15.30 Uhr, Sky und Dazn) auf dem Platz stehen. Nach Informationen dieser Zeitung ist der 20 Jahre alte Offensivspieler trotz seiner Blessur am Sprunggelenk aller Voraussicht nach einsatzfähig. Die „Bild“ berichtete zuerst über das schriftliche Angebot, das der Klub dem Spielmacher nach mehreren Verhandlungsrunden vorgelegt haben soll.

Maza hatte im Derby beim 1. FC Köln (2:1) einen schmerzhaften Schlag auf den Knöchel einstecken müssen. Im Länderspiel gegen Togo (1:0) am vergangenen Samstag kam ein Tritt hinzu, in der 80. Minute wurde er ausgewechselt. Der algerische Verband erklärte, Maza habe wegen einer Verstauchung am Sprunggelenk nicht zum Rückspiel reisen können.. Nach Informationen unserer Redaktion hat Maza tatsächlich Schmerzen, die Blessur ist aber nicht schwerwiegend, Bayer ist zuversichtlich.

Der neue Kontrakt mit dem Mittelfeldjuwel, von dem man sich in den kommenden Jahren eine Ablösesumme jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke erhofft, soll mindestens bis 2031 laufen, bisher gilt er bis 2030. Das Gehalt solle inklusive Prämien um 1,5 Millionen Euro auf rund vier Millionen Euro im Jahr steigen. Auch eine Bonuszahlung bei Unterschrift soll im Angebot enthalten sein. Eine Ausstiegsklausel sei nicht vorgesehen, eine Unterschrift sei vor Weihnachten zu erwarten, wie die „Bild“ berichtete. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bestätigte Gespräche.

Maza knüpfte Kontakte beim Ballon d'Or

Maza war im Sommer 2025 für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC gekommen und ist überraschend schnell zum Leistungsträger geworden. In dieser Saison schoss er in 14 Pflichtspielen vier Tore und bereitete vier weitere vor. Sein aktueller Marktwert wird auf mehr als 50 Millionen Euro taxiert. Immer wieder gibt es Gerüchte über interessierte Klubs. Darunter sind die Größen des europäischen Fußballs wie Paris St. Germain, Manchester City oder der FC Barcelona. Zuletzt knüpfte Maza beim Ballon d'Or in London Kontakte zu den Superstars der Szene.

Gegen Aufsteiger Paderborn kann Trainer Carles Martínez neben Maza womöglich auf bis zu fünf Rückkehrer zurückgreifen, die zuletzt Verletzungen auskurieren mussten. Die besten Chancen haben Eliesse Ben Seghir, Christian Kofane, Nathan Tella und Moussa Diaby. Bei Guela Doué ist offen, ob er schon im Aufgebot steht.