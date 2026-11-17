Acht Spieler des 1. FC Köln sind derzeit mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Said El Mala (20) konnte sich auch ohne Einsatz über das 5:0 der deutschen Auswahl gegen die Niederlande freuen. Für Mikey Moore wurde die Reise zum Erfolg: Der FC-Leihspieler traf für Englands U21 und sammelte Selbstvertrauen.

Sechs Minuten waren in Bristol gespielt, als sich Moore im englischen Trikot belohnte. Beim 3:2 der U21 gegen Frankreich stand der Offensivspieler des 1. FC Köln am Montag zum ersten Mal in der Anfangsformation – und erzielte prompt die Führung. Drei Tage zuvor, beim 0:1 gegen Portugal am selben Ort, hatte Trainer Lee Carsley ihn erst nach 61 Minuten eingewechselt.

Der Treffer entstand aus einem Doppelpass. Moore bediente auf links den Dortmunder Leihspieler Ethan Nwaneri und startete in den Strafraum. Nwaneri spielte zurück, Moore legte sich den Ball mit dem ersten Kontakt zurecht und traf mit dem rechten Fuß flach ins rechte untere Eck. Frankreich glich binnen fünf Minuten aus, ehe der 16 Jahre alte Max Dowman vom FC Arsenal in der 89. Minute zum Sieg traf. Carsley zählte Moore zu den Besten des Abends. „Ich finde, Mikey Moore, Max Alleyne und Ethan Nwaneri waren phasenweise sehr gut“, sagte der Trainer. „Wir brauchten auf den Außenbahnen mehr Optionen, die Tore und Vorlagen beisteuern. Max hat das definitiv getan – und auch Mikey mit seinem Beitrag heute Abend.“

Im Nachwuchs geht es für den 19-jährigen Moore rasant voran. Ende September und Anfang Oktober führte er die U20 als Kapitän zu drei Siegen gegen Italien, Frankreich und Deutschland, traf zweimal und bereitete ein Tor vor. Danach rückte er in die U21 auf, wo er nun in seinem zweiten Einsatz traf.

Im Kölner Trikot ist von dieser Leichtigkeit wenig zu sehen. Seit seinem Debüt in Stuttgart, als seine Hereingabe zu einem Eigentor führte, ist Moore in sieben Bundesligaspielen ohne Torbeteiligung geblieben. In England wurde bereits über einen Abbruch der Leihe spekuliert. Sky zufolge plant Tottenham das nicht, der FC ebenso wenig. René Wagner muss einen Weg finden, Moores Qualitäten auf die Mannschaft zu übertragen – am besten schon am Freitag in München.

Jahmai Simpson-Pusey, der zweite Kölner im englischen Aufgebot, kam zweimal von der Bank. Gegen Portugal ersetzte der Innenverteidiger in der 81. Minute Rico Lewis, gegen Frankreich kam er zur Pause für Brooke Norton-Cuffy.

Wir brauchten auf den Außenbahnen mehr Optionen, die Tore und Vorlagen beisteuern. Max hat das definitiv getan – und auch Mikey mit seinem Beitrag heute Abend Englands U-21-Coach Lee Carsley

Gideon Mensah, der beim FC zuletzt fünf Bundesligaspiele lang nur auf der Bank saß, stand bei Ghana in beiden Qualifikationsspielen zum Afrika-Cup gegen Somalia in der Startelf. Auf ein 2:0 am Donnerstag folgte am Montag ein 1:0. Ghana brauchte die Punkte dringend: Im September hatte das Team gegen die Elfenbeinküste (0:2) und Gambia (2:4) verloren, gegen Gambia verursachte Mensah als Kapitän einen Elfmeter. Isak Johannesson spielte beim 3:0 Islands gegen Luxemburg in der Nations League über 90 Minuten. Die Isländer steigen als Gruppensieger in die Liga B auf. (red)