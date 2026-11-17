Das Campus-Projekt von Bayer 04 in Monheim ist auch vier Monate nach dem zweiten Nein des Stadtrats nicht endgültig erledigt. Nach Informationen unserer Redaktion hält der Bundesligist an seinem Ziel fest, das neue Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum im Monheimer Süden zu bauen. Monheim gilt im Klub weiterhin als Lösung A. Damit steht Bayer 04 gegen den Eindruck, die Pläne seien nach der Abstimmung im Juli faktisch gescheitert. Der Campus soll auf einer Fläche der Bayer AG an der Alfred-Nobel-Straße entstehen, gegenüber dem Crop-Science-Standort des Konzerns.

Der Monheimer Rat hatte Mitte Juli mit 25 zu 19 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens gestimmt, die Abstimmung war geheim. Auch die überarbeitete, kleinere Version des Campus fand keine Mehrheit. Die Bündnisparteien CDU, SPD und Grüne begründeten ihr Nein vor allem mit dem Schutz des regionalen Grünzugs, des Klimas und der Naherholung. Peto, FDP, Linke und AfD stimmten für das Verfahren. Bereits im November 2025 hatte der neu gewählte Rat den Aufstellungsbeschluss für die ursprüngliche Planung südlich der Ida-Siekmann-Straße aufgehoben. Die parteilose Bürgermeisterin Sonja Wienecke hatte im Juli einen Ratsbürgerentscheid angeregt, die dafür nötige Zweidrittelmehrheit erschien aber unerreichbar.

Bayer 04 will den Campus, um den Anforderungen eines Bundesliga-Topklubs gerecht zu werden. Der Ausbau der A1/A3 an der BayArena ist dabei eine Triebfeder. Nordwestlich der Alfred-Nobel-Straße in Monheim-Süd soll auf 14,7 Hektar ein Leistungszentrum für Profis und Nachwuchsspieler entstehen. Geplant sind ein Hauptgebäude, ein Nebengebäude und zehneinhalb Fußballplätze.

Campus-Plan schrumpfte über die Jahre

Vor mehr als zehn Jahren begann die Suche nach einem geeigneten Standort in Leverkusen und Umgebung. Vorgesehen waren 30 Hektar und 15 Plätze. Das Vorhaben schrumpfte über die Jahre. Zunächst auf 22 Hektar, dann auf 17,8. Rund 70 Flächen wurden geprüft, keine erwies sich als geeignet. Am Ende blieb der Standort in Monheim übrig: auf einem Grundstück der Bayer AG, für das die Bayer AG für knapp 6,5 Hektar des Plangebiets bereits Baurecht für gewerbliche Nutzungen, mit Bauhöhen von bis zu 24 Metern, besitzt.

Aktuell ist ein neuer politischer Anlauf in Monheim das Mittel der Wahl. Ein weiteres Bauleitplanverfahren müsste erneut im Rat beantragt werden. Dieser Schritt käme für Bayer 04 wohl nur infrage, wenn sich die Mehrheit im Rat zuvor verlässlich abzeichnet. Eine zweite Abstimmungsniederlage würde dem Klub schaden. Der Leverkusener Klub hatte den Campus-Plan mit der bis 2025 regierenden Peto-Partei vorangetrieben, die nun im Clinch mit dem Bündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP liegt. Vor allem bei CDU, SPD und Grünen geht es für Bayer 04 um Überzeugungsarbeit vor einem neuerlich Antrag.

Auch ein Bürgerbegehren ist eine Möglichkeit, um ein Planverfahren in Gang zu bringen. Die Initiative „Campus möglich machen“ erklärt auf ihrer Internetseite, der Klub habe sie aber gebeten, mit der Unterschriftensammlung zunächst zu warten: „Wir stehen regelmäßig im Austausch mit Bayer 04 Leverkusen. Von dort haben wir die Rückmeldung erhalten, dass auf Initiative der Ratsmehrheit versucht werden soll, auf der Gesprächsebene eine Lösung für den geplanten Campus in Monheim am Rhein zu erreichen. Bayer 04 hat uns deshalb gebeten, mit dem Start einer Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren zunächst noch zu warten und den anstehenden Gesprächen Raum zu geben.“

Zugleich sind Alternativen zu Monheim nicht vom Tisch. Zuvor ausgeschlossene Flächen werden neu geprüft, auch eine Ausweitung des Suchradius sowie eine Aufteilung auf mehrere Standorte, eine sogenannte Satellitenlösung, sind Optionen.

Der Zeitdruck bleibt: Der Ausbau der Autobahn A1 wird dem bisherigen Vereinsgelände in Leverkusen ab spätestens 2032 Fläche nehmen. Das Aktionsbündnis „Unser Wasser – unsere Landschaft“, zu dessen Unterstützern Ortsverbände von CDU, SPD und Grünen aus Langenfeld und Monheim zählen, fordert weiterhin, den Campus in Leverkusen zu bauen. „Die vorhandenen Flächen in Leverkusen bieten kaum Handlungsalternativen. Deswegen ist der Standort in Monheim sehr attraktiv“, hatte Leverkusens Oberbürgermeister Stefan Hebbel (CDU) im August zu "Bild" gesagt.