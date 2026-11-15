Acht Profis von Bayer 04 Leverkusen sind in der letzten Länderspielphase des Jahres für ihre Nationen im Einsatz. Die ersten Auftritte brachten einen Matchwinner, zwei Vorlagen und eine Niederlage: Afonso Moreira entschied mit Portugals U21 den Test gegen England, Malik Tillman bereitete beim 6:0 der USA gegen Haiti zwei Treffer vor. Es ist Balsam auf die Seele der Leverkusener, die in schwierigen Phasen bei der Werkself stecken. Nur Argentinien unterlag mit Facundo Medina gegen Uruguay. Fünf der acht Spieler stehen am Dienstag erneut auf dem Platz. Am Samstag (15.30 Uhr) wartet dann das Bundesligaspiel mit Bayer 04 gegen den SC Paderborn.

Jarell Quansah: Der Innenverteidiger eröffnete die Reihe der Länderspiele: England gewann am Donnerstag 2:1 (1:0) gegen Kroatien und steht im Viertelfinale der Nations League. Quansah spielte über die gesamte Distanz. Dem Verteifiger unterlief vor dem Ausgleich durch Petar Sucic (59.) ein krasser Fehler beim Rückpass auf Torhüter Jordan Pickford; fünf Minuten später holte er nach einem Halten und Ziehen den Elfmeter heraus, den Harry Kane zum Siegtreffer verwandelte. Nationaltrainer Thomas Tuchel lobte die Defensive nach der Partie. Am Sonntagabend (20.45 Uhr) wartet in Madrid Gruppenführer Spanien.

Malik Tillman: Die USA gewannen das Viertelfinal-Hinspiel der Concacaf Nations League gegen Haiti 6:0. Tillman bereitete zwei Treffer vor und wurde in der 86. Minute ausgewechselt. Mit dem großen Vorsprung im Gepäck geht das Team ins Rückspiel, das in der Nacht zum Mittwoch (1 Uhr deutscher Zeit) angepfiffen wird.

Afonso Moreira: Der 21 Jahre alte Flügelspieler hatte sich im September mit Portugals U21 für die EM qualifiziert. Am Freitag stand er im Test gegen England in der Startelf und erzielte in der 28. Minute das einzige Tor der Partie. In der 89. Minute verließ er den Platz. Am Dienstag (18.30 Uhr) folgt ein weiterer Test, diesmal gegen Norwegen.

Ibrahim Maza und Edmond Tapsoba: Algerien gewann in der Afrika-Cup-Qualifikation 1:0 gegen Togo, Maza stand in der Startelf und spielte bis zur 80. Minute. Am Dienstag (17 Uhr) steigt das Rückspiel in Togo. Auch Bayers Kapitän Tapsoba, begann beim 1:0 von Burkina Faso gegen Mauretanien. Das Team liegt in Gruppe F hinter Benin auf Rang zwei. Am Dienstag (20 Uhr) geht es erneut gegen Mauretanien.

Facundo Medina und Ezequiel Fernández: Argentinien verlor den Test gegen Uruguay 1:2, die erste Niederlage seit dem 0:1 gegen Spanien im WM-Finale im Sommer. Medina spielte von Beginn an 83 Minuten, Fernández kam nicht zum Einsatz. Am Dienstag (22 Uhr) folgt ein Test gegen Costa Rica.

Mark Flekken: Der Torhüter blieb beim 7:0 der Niederlande gegen Griechenland ohne Einsatz. Oranje führt die Gruppe 2 der Liga A mit elf Punkten an, Griechenland und Deutschland haben je acht. Am Montag (20.45 Uhr, ARD) kann die Mannschaft im direkten Duell mit Deutschland das Viertelfinale perfekt machen. Stammtorhüter der Niederland ist Bart Verbruggen von Brighton Hova & Albion.