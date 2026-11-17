Bayer 04 Leverkusen ist mit 16 Punkten aus neun Bundesligaspielen und Platz fünf in die Länderspielpause gegangen: fünf Siege, ein Remis, drei Niederlagen, 20:17 Tore. Die Statistiken zeichnen dazu ein auffälliges Bild. Im Spiel mit dem Ball gehört die Mannschaft von Trainer Carles Martínez zur Spitze, bei Laufleistung und Intensität dagegen zum Ende der Liga. Der Vergleich mit Bayern, Leipzig und Dortmund zeigt, wo die Werkself steht.

Am deutlichsten fällt der Angriff auf. Mit 161 Torschüssen liegt Leverkusen hinter dem FC Bayern München (210) auf Rang zwei der Liga und vor RB Leipzig (147). Bei den Flanken aus dem Spiel steht Bayer 04 mit 120 ebenfalls auf Platz zwei, nur der FSV Mainz 05 (132) flankt häufiger. Borussia Dortmund kommt auf 95. Stürmer Patrik Schick, mit acht Toren der erfolgreichste Schütze, profitiert davon. Doch die Ausbeute bleibt hinter den Konkurrenten zurück: 20 Tore bedeuten Platz drei, Bayern erzielte 29, Leipzig 27.

Rechnerisch benötigt Leverkusen gut acht Schüsse für ein Tor, Bayern gut sieben, Leipzig gut fünf. Auch die Gegner der Werkself waren mit 17 Treffern aus 117 Schüssen, also einem Tor pro knapp sieben Versuchen, effizienter als Bayer 04. Sie schlossen mit durchschnittlich 13 Schüssen pro Spiel allerdings seltener ab als Leverkusen mit knapp 18. Die Offensive erarbeitet viel, verwertet aber vergleichsweise wenig.

Ballbesitz und Passquote sind top

Auch im Ballbesitz zählt Leverkusen zur Spitzengruppe. 55 Prozent bedeuten Rang zwei hinter Bayern (61), knapp vor Leipzig (54). Dortmund ist auf Platz sieben (52). Die Passquote von 87,2 Prozent reicht für Platz drei, hinter Bayern (89,6) und Leipzig (87,9). Dortmund ist Sechster mit 85,1. Leipzig kommt also mit weniger Ballbesitz auf die sicherere Passquote als Bayer 04. Der Ballbesitz ist hoch, aber nicht dominant im Sinne der Münchner.

Die Schwäche der Werkself liegt ohne den Ball. Bei der Laufdistanz belegt Bayer 04 mit 1048 Kilometern Platz 17, nur der Hamburger SV (1045) läuft weniger. Dass es eine Korrelation zum Ballbesitz geben könnte, widerlegt der Fakt, dass Bayern die Wertung mit 1122,5 Kilometern anführt. Dortmund ist mit 1084,9 Sechster, Leipzig liegt mit 1062,2 auf Rang zwölf. Bei Sprints und intensiven Läufen führt Leipzig (1719 beziehungsweise 6608), bei den intensiven Läufen stehen Dortmund (6418) und Bayern (6357) ebenfalls unter den ersten fünf. Leverkusen taucht in dieser Spitze nicht auf, ist Elfter (5975). Bei Sprints ist Bayer auf Platz sieben (1501), vor Bayern (Achter, 1481) und Dortmund (Zehnter, 1460).

Auch bei gewonnenen Zweikämpfen (Rang 16, Dortmund ist Erster) und abgefangenen Bällen ist Bayer 04 (Rang 16) in der Abstiegszone unterwegs, klar hinter den anderen Spitzenteams. Bei der Disziplin fällt Leverkusen dagegen nicht negativ auf: 21 Gelbe Karten, keine Rote.

Bayers Auftrag für die Phase bis Weihnachten ist damit klar: Bei der Effizienz, vor allem aber bei Lauf- und Zweikampfwerten gibt es Aufholbedarf. Begonnen werden kann damit am Samstag im Heimspiel gegen den SC Paderborn (15.30 Uhr, Dazn und Sky).