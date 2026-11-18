Es ist das schwerste Auswärtsspiel des Jahres. Der 1. FC Köln muss am Freitagabend (20.30 Uhr) zum FC Bayern München. Es ist eine schier unlösbare Aufgabe gegen den Rekordmeister.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Allianz-Arena am letzten Spieltag der vergangenen Saison gab es eine 1:5‑Abreibung. Auch dieses Mal sind die Rollen klar verteilt. Die Bayern, bei denen Cheftrainer Vincent Kompany zurück auf die Trainerbank kehrt, gehen als haushoher Favorit in die Partie.

Van den Berg fällt beim FC weitere Wochen aus

Der FC muss wie immer auf die wenigen Chancen lauern, die er bekommen wird. Dabei kann René Wagner immerhin wieder auf jemanden zurückgreifen, der weiß, wie man gegen die Bayern trifft: Ragnar Ache.

Der Angreifer erzielte am 29. Oktober 2025 im DFB-Pokalspiel die zwischenzeitliche 1:0-Führung (Endstand: 1:4). Nun kehrt Ache nach seiner Muskelverletzung zurück in den Kader und ist damit eine Offensivwaffe, die Wagner dringend gebrauchen kann.

„Er ist 100 Prozent fit und wird im Kader stehen“, sagte der FC-Trainer am Mittwoch. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass der Stürmer nach seiner wochenlangen Pause zunächst von der Bank kommen wird. „Für die Startelf ist es noch einen Tacken zu früh. Es ist aber auch eine Überlegung“, ließ Wagner die Tür einen Spalt weit offen.

In der Startformation soll erneut nicht Malek El Mala stehen, der in seinen ersten beiden Spielen vor der Länderspielpause mit einem Tor und einer Vorlage kräftig Eigenwerbung betrieben hatte. Stattdessen ist erneut damit zu rechnen, dass sich Said El Mala und Marius Bülter im Angriff ergänzen.

Während Ache endlich wieder zur Verfügung stehen wird, muss der FC weiter auf Rav van den Berg verzichten. Der Niederländer, der bislang keine einzige Pflichtspielminute für den FC absolviert hat, wird weiter ausfallen. „Mehrere Wochen“ wird es laut Wagner beim Verteidiger noch dauern.

Van den Berg hatte sich am 10. Oktober eine Muskelverletzung zugezogen und fällt seitdem aus. In der Abwehr-Hierarchie rangiert der einstige „Königstransfer“ nur noch auf vier hinter Jahmai Simpson-Pusey, Luka Lochoshvili und Joel Schmied.

Nicht ausgeschlossen, dass sich beide Parteien in den kommenden Wochen zusammen setzen, um über eine Veränderung im Winter zu diskutieren.