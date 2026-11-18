Der 1. FC Köln und die Stadt Köln sind gleichermaßen zufrieden, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Kölner Verbundsystem aus vier Schulen und dem Fußballklub für weitere drei Jahre als „Eliteschule des Fußballs“ anerkannt hat. „Damit wird die Zusammenarbeit zur Förderung junger Fußballtalente in Köln fortgesetzt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

„Die erneute Anerkennung ist eine besondere Auszeichnung für unsere vier Kölner Schulen und ihre Partner“, sagte Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln: „Sie bestätigt die hohe Qualität der Zusammenarbeit zwischen Schule und Leistungssport. Ich freue mich sehr, dass wir jungen Fußballtalenten in Köln die Möglichkeit bieten können, ihre sportlichen Ziele zu verfolgen und gleichzeitig eine qualifizierte schulische Ausbildung zu erhalten.“

Der 1. FC Köln lobt das Verständnis der Schulen für den Leistungssport

Für den 1. FC Köln sagte Markus Halfmann, Direktor der FC-Akademie: „Wir sind sehr zufrieden mit den Abläufen, die wir gemeinsam über die Jahre etabliert haben.“ Die Schulen hätten ein grundsätzliches Verständnis für die Interessen und Ambitionen der Jugendlichen und leistungsorientierten Fußballerinnen und Fußballer. „Wir stoßen im Sinne der Talentförderung auf große Kooperationsbereitschaft.“

Zum Kölner Verbundsystem gehören die Gesamtschule Lindenthal, das Apostelgymnasium, das Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg und das Gymnasium Thusneldastraße. Gemeinsam mit dem 1. FC Köln und dem Fußball-Verband Mittelrhein unterstützen die Schulen junge Fußballtalente dabei, ihre schulische Ausbildung mit den Anforderungen des Leistungssports zu vereinbaren.

Gezielte sportliche Förderung und qualifizierte schulische Ausbildung

Als „Eliteschulen des Fußballs“ zeichnet der DFB Verbundsysteme aus Schulen und Leistungsfußball aus, die eine gezielte sportliche Förderung mit einer qualifizierten schulischen Ausbildung verbinden. Ziel ist es, junge Fußballtalente sowohl in ihrer sportlichen als auch in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Grundlage der erneuten Anerkennung waren die Prüfung der eingereichten Unterlagen sowie eine Begutachtung vor Ort am 16. und 17. September 2026. Dabei bescheinigte der DFB dem Kölner Verbundsystem ausgesprochen hohe Qualitätsstandards, die den Anforderungen seiner Rahmenkonzeption in hohem Maße entsprechen.