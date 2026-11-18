Ist es das schwierigste oder das einfachste Spiel des Jahres? Die Ansichten gehen auseinander, wenn Bundesligateams nach München aufbrechen. Nichts zu verlieren, sagen die einen. Andere fürchten das Risiko, beim Rekordmeister vollends unterzugehen. Für René Wagner, am Freitag (20.30 Uhr) mit dem 1. FC Köln in der Allianz-Arena zu Gast, steht fest: Schwieriger geht es nicht. Dennoch gewinnt der Trainer der Aufgabe auch positive Seiten ab. Immerhin bleibt die Zahl der Unbekannten überschaubar, mit denen er zu hantieren hat. „Das Gute ist, dass man zumindest weiß, was die Bayern machen. Die richten sich in den seltensten Fällen nach ihrem Gegner. Wir wissen also, was auf uns zukommt“, sagt Wagner. Und zwar „ein unfassbar schweres Spiel“.

Trotz aller Übermacht des Rekordmeisters reist Wagner mit Ambitionen in den Süden. Beim jüngsten Gastspiel in München am 34. Spieltag der Vorsaison unterlag der FC 1:5. Diesmal soll die 1:2-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen vor der Länderspielpause als Mutmacher dienen. „Wir haben gezeigt, dass wir gefährlich werden und leidenschaftlich verteidigen können. Das haben wir in den vergangenen Wochen gut gemacht und werden es auch in München tun müssen – womöglich noch besser, wenn wir einen Punkt oder sogar noch mehr holen wollen“, sagt Wagner.

In der Vergangenheit hätten schon andere Teams in München gepunktet, stellt der 38‑Jährige fest – und fragt: „Warum nicht wir? Die Menschen lieben den Fußball, weil solche Geschichten immer möglich sind. Wir fahren nach München, um unsere eigene Geschichte zu schreiben und mit mehr zurückzukommen, als manche denken.“

Hoffnung schöpft der Coach aus den jüngsten Fortschritten im Defensivverbund. Zu Saisonbeginn habe die Mannschaft den eigenen Strafraum oft nicht konsequent genug verteidigt, räumt Wagner ein: „Das machen wir immer besser. Wir sind nicht mehr so anfällig.“ Für die Partie in München kündigt er eine geschlossene Leistung an: „Wir werden leidenschaftlich verteidigen, wir werden gemeinsam versuchen, anzugreifen, wir werden versuchen, mutig und aggressiv zu sein, und immer wieder Wege finden, mit dem Ball Chancen zu erspielen.“

Es wird ihnen noch ein paar Prozentpunkte mehr Kraft geben; wenn er an der Seitenlinie steht, ist das schon noch einmal etwas anderes FC-Trainer René Wagner über Vincent Kompanys Rückkehr

Innenverteidiger Rav van den Berg laboriert seit Oktober an einer Muskelverletzung und fällt laut Wagner noch „mehrere Wochen“ aus. Der Niederländer hat in dieser Saison bislang keine Pflichtspielminute für den FC absolviert und steht in der Innenverteidigung ohnehin hinter Jahmai Simpson-Pusey, Luka Lochoshvili und Joël Schmied zurück.

Auf der Münchner Bank kehrt derweil Trainer Vincent Kompany nach einer dreiwöchigen Pause infolge einer Hirnhautreizung zurück. Wagner erwartet dadurch einen zusätzlichen Schub für den Gegner: „Es wird ihnen noch ein paar Prozentpunkte mehr Kraft geben; wenn er an der Seitenlinie steht, ist das schon noch einmal etwas anderes.“

Wichtiger als das Sportliche ist dem Kölner Coach jedoch der persönliche Aspekt. „Am Ende geht es darum, dass ein Mensch wieder gesund ist, das ist das Allerwichtigste. Darum freuen wir uns, dass er überstanden hat, was er durchmachen musste. Dennoch wollen wir versuchen, seiner Mannschaft wehzutun.“

Vizepräsident Ulf Sobek ist einer der Menschen, die „zu entscheiden haben“, wie René Wagner es nennt. Copyright: Herbert Bucco

Sportlich bleibt die Lage der Kölner angespannt. Vor dem zehnten Spieltag liegt der FC mit neun Punkten auf Rang 15, nur zwei Zähler vor Union Berlin auf dem Relegationsplatz und drei Punkte vor Schalke auf Rang 17. Beide Konkurrenten können vorbeiziehen, es droht der Sturz auf einen direkten Abstiegsrang. Für Wagner ist das keine Neuigkeit: „Wir alle können die Tabelle lesen“, sagt er und verweist auf die verbleibenden Aufgaben bis Weihnachten, in denen der FC punkten könne und wolle.

Nicht erst seit der Niederlage gegen Leverkusen steht der Trainer in der Kritik. Dabei sieht Wagner seine Mannschaft in der Tabelle unter Wert platziert. „Wir könnten den einen oder anderen Punkt mehr haben, dann würden wir anders sprechen“, sagt er. Die Entwicklung stimme ihn dennoch zuversichtlich: „Wir müssen den Weg bewerten. Wir wissen, wo die Probleme liegen, und dass wir Punkte holen werden, wenn wir diese Probleme abstellen. Deswegen müssen wir nach vorn schauen. Wir kennen unsere Themen und arbeiten daran.“

Kein Kontakt zu Toppmöller

Längst kursieren am Geißbockheim Namen möglicher Nachfolger, sollte die sportliche Wende ausbleiben. Neben dem bereits im Sommer gehandelten Dino Toppmöller (45) fällt nun der Name des Belgiers David Hubert (38), der mit Union Saint-Gilloise die belgische Liga anführt. Kontakt zu Toppmöller bestand nach Informationen dieser Redaktion bislang nicht, insgesamt würden keine Gespräche mit Trainern geführt, heißt es aus dem Geißbockheim.

Wagner entzieht sich den Debatten und verfolgt die Berichterstattung nach eigenen Angaben nicht. Spekulationen könnten ihm allenfalls „ein bisschen Angst“ machen, räumt er ein. Doch Furcht empfindet er nicht, die Unruhe erreicht ihn nicht. „Mir ist wichtig, dass dieser vermeintliche Druck innen nicht spürbar ist. Und da spüre ich gar nichts. Alles andere ist Teil des Business, damit muss ich umgehen. Es hilft mir nicht, darum beschäftige ich mich nicht damit“, sagt Wagner. Geschäftsführer Thomas Kessler und Vizepräsident Ulf Sobek stärken ihm den Rücken. „Ich spreche mit den Leuten, die das zu entscheiden haben. Und die sind ganz klar mir gegenüber“, sagt Wagner.