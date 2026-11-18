Wenn der 1. FC Köln am Freitag beim FC Bayern München antritt, kehrt zumindest eine Option in den Kader zurück: Ragnar Ache hat seine Muskelverletzung auskuriert und steht wieder im Aufgebot. Wie man gegen den Rekordmeister trifft, bewies der Angreifer bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Oktober 2025, als er den FC im Rhein-Energie-Stadion 1:0 in Führung brachte, ehe die Münchner die Partie noch mit 4:1 gewannen. „Er ist 100 Prozent fit und wird im Kader stehen“, sagte Trainer René Wagner am Mittwoch.

Gleichzeitig ließ der 38-Jährige durchblicken, dass der Stürmer nach langer Pause zunächst von der Bank kommen dürfte. „Für die Startelf ist es noch einen Tacken zu früh. Es ist aber auch eine Überlegung“, sagt Wagner. Auch Malek El Mala wird nicht in der Anfangsformation erwartet, der in seinen ersten beiden Einsätzen vor der Länderspielpause mit einem Treffer und einer Vorlage auf sich aufmerksam gemacht hatte. Stattdessen dürften wieder sein Bruder Said El Mala und Marius Bülter in vorderster Reihe beginnen. An Bülter schätzen die Kölner Verantwortlichen vorrangig seine Arbeitsmoral gegen den Ball – und seine Kopfballstärke bei gegnerischen Standards.

Wagner fordert mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum. „Wir müssen versuchen, dass Ragnar in die Position kommt, wo ein Neuner hingehört. Dass wir insgesamt Jungs in die Box bekommen. Es ist nicht einfach, in der Box gefährlich zu werden, denn da wird es physisch, da verteidigt der Gegner noch enger. Das ist nicht einfach, aber wir müssen uns zwingen, dahinzugehen, wo es wehtut“, erklärt Wagner: „Ein klassischer Neuner kennt das, weil er das sein ganzes Leben macht. Wir haben aber auch Spieler, die das in der Rolle noch nicht gemacht haben. Die müssen sich anpassen, in neuen Rollen zurechtfinden. Und das machen sie immer besser.“ Zuletzt hatte Wagner etwa daran gearbeitet, Said El Mala vom klassischen Flügelspieler stärker ins Zentrum zu ziehen. Die Umstellung fällt dem Nationalspieler noch schwer, doch langfristig könnte ihn die Veränderung zu einem deutlich gefährlicheren Spieler machen. Bundestrainer Jürgen Klopp lobte zuletzt die Entwicklung des jungen Kölners.

Wir wollen selbst gefährlich werden und nicht über 95 Minuten das eigene Tor verteidigen. Das werden wir phasenweise ohnehin machen müssen, die Bayern werden uns mit Sicherheit in die eigene Hälfte drücken FC-Trainer René Wagner

Mit Tempo will der FC Nadelstiche setzen – wie in der vergangenen Spielzeit, als Said El Mala in München traf. „Wir wollen selbst gefährlich werden und nicht über 95 Minuten das eigene Tor verteidigen. Das werden wir phasenweise ohnehin machen müssen, die Bayern werden uns mit Sicherheit in die eigene Hälfte drücken. Aber wir haben Geschwindigkeit. Wir wissen, wo unsere Stärken liegen, und wollen die volles Brett nutzen“, sagt Wagner.

René Wagner und Said El Mala arbeiten an der Neupositionierung des Nationalspielers. Copyright: IMAGO/Herbert Bucco

Der eigentliche Maßstab für die Durchschlagskraft des Kölner Angriffs folgt allerdings erst nach der Reise in den Süden. „Wir müssen es dann vor allem schaffen, zu Hause und gegen Gegner, die ein bisschen mehr auf Augenhöhe sind als die Bayern, noch gefährlicher zu werden und auch drei Punkte zu holen“, mahnt Wagner mit Blick auf die kommenden Wochen im Abstiegskampf. Nach dem Auftritt in der Allianz-Arena gastiert die SV Elversberg in Müngersdorf. (red)