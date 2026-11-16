Die Abstimmung in der Kölnmesse am Sonntag bildet für den Vorstand erst den Auftakt, um die Verfassung des Klubs weiter umzubauen. „Wie bei unserem Amtsantritt angekündigt, wollen wir die Frage der künftigen Rechtsform im kommenden Jahr strukturiert angehen“, sagt Vizepräsident Jörg Alvermann – mit dem Ziel, „voraussichtlich auf der Mitgliederversammlung 2027 eine fundierte Empfehlung vorzulegen“.

Seit der Ausgliederung im Jahr 2002 betreibt der Klub seinen Lizenzspielerbereich als Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Konstruktion wählten die Verantwortlichen einst, um Kapital einzusammeln und Investoren zu beteiligen. Doch ein solcher Einstieg gilt am Geißbockheim als ausgeschlossen: Nach dem Willen der Mitglieder bleibt der Verein zu hundert Prozent Eigentümer seiner Profisparte.

Damit verliert die KGaA ihren eigentlichen Zweck. Ohne geplanten Anteilsverkauf gilt die Rechtsform als unnötig komplex und kostenintensiv. Schon vor seiner Wahl hatte das Team um Präsident Jörn Stobbe deshalb angekündigt, diese Struktur abzulösen. Als naheliegend gilt der Wechsel in eine klassische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

„Ergebnisoffen betrachtet gibt es drei denkbare Wege“, sagt Alvermann: „den Verbleib in der bestehenden GmbH & Co. KGaA, den Formwechsel in eine andere Kapitalgesellschaft wie etwa eine GmbH oder perspektivisch eine Rückführung in den eingetragenen Verein.“ Alle drei Optionen wolle man „rechtlich, steuerlich und wirtschaftlich sauber durchleuchten und den Mitgliedern transparent mit sämtlichen Vor- und Nachteilen darlegen“. Dabei geht es auch um die Marke: Der Vorstand prüft, „ob es einen Weg gibt, unsere Markenrechte, die aktuell in der Kapitalgesellschaft liegen, ohne steuerlichen Schaden und ohne Nachteile für die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Kubs wieder direkt im Verein zu verankern“.

Mit der neutralen Formulierung ‚Lizenzbereich-Gesellschaft‘ machen wir unsere neue Satzung sprachlich zukunftsfest, ohne heute schon eine Entscheidung vorwegzunehmen FC-Vizepräsident Jörg Alvermann

Damit die Mitglieder im nächsten Jahr nicht erneut die Satzung umschreiben müssen, haben die Juristen vorgesorgt: Im gesamten Entwurf taucht der Name der KGaA nicht mehr auf – stattdessen sprechen die Paragrafen durchgehend von der Lizenzbereich-Gesellschaft. „Mit der neutralen Formulierung ‚Lizenzbereich-Gesellschaft‘ machen wir unsere neue Satzung sprachlich zukunftsfest, ohne heute schon eine Entscheidung vorwegzunehmen“, sagt Alvermann.