Neun Spiele, neun Punkte: Beim 1. FC Köln ist die Lage angespannt. Dabei hatte die Mannschaft von René Wagner bislang ein eher leichtes Programm.

Viel spricht dafür, dass das Punktekonto auch nach Freitagabend unverändert bleibt. Dann tritt der FC um 20.30 Uhr in der Allianz-Arena bei den Bayern an.

FC-Vize Ulf Sobek: Kein Ultimatum für René Wagner

Am Ende zählen nur Ergebnisse, und so wächst der Druck auf den Trainer. Auch dem Vorstand des 1. FC Köln ist das bewusst. Wie viel Zeit bleibt René Wagner also noch für die Wende? Auf diese Frage an das Trio fand Vizepräsident Ulf Sobek im Gespräch deutliche Worte: „Der bisherige Punkteschnitt ist nicht zufriedenstellend, das muss man ganz klar sagen. Wir müssen daher ins Punkten kommen, rufen aber sicher kein Ultimatum aus.“

Beim kleinsten Gegenwind wolle das Präsidium nicht umfallen, heißt es. Grundsätzlich sei man vom Weg, der unter Wagner eingeschlagen wurde, überzeugt. Als Beleg führt Sobek die Entwicklung eines Spielers an: „Wenn jemand wie Said sagt, er sei unter René besser geworden, wenn der Bundestrainer sagt, Said sei flexibler geworden – dann zeigt mir das, dass wir mit dem Trainer auf dem richtigen Weg sind.“

Eine Einschränkung macht der Kölner Vize allerdings: „Klar, am Ende sind wir im Ergebnissport, wir sind im Leistungsbereich, und natürlich müssen wir am Ende über dem Strich stehen.“

Genau dafür benötigen der FC und vor allem Wagner endlich Erfolgserlebnisse. Richtungsweisend, wenn nicht gar schicksalhaft, sind dabei die Partien gegen Elversberg und im Pokal. Scheitert Wagner tatsächlich, hätte mit ihm bereits der zweite Trainer von Thomas Kessler nicht funktioniert.

Ob der Sportboss in diesem Fall beschädigt wäre? Sportvorstand Sobek verneint das klar: „Wir haben die Entscheidung für René Wagner im Sommer gemeinsam getroffen, aufgrund unserer gemeinsamen Überzeugung. Wichtig ist, dass Thomas die Situation täglich genau analysiert, hinterfragt und das Trainerteam eng unterstützt. Thomas Kessler macht einen hervorragenden Job und hat unser vollstes Vertrauen.“ (red)