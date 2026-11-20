Mutig verpflichtete der 1. FC Köln im Sommer neues Personal für die zweite Bundesliga-Saison nach dem Wiederaufstieg, doch zuletzt bremsten Verletzungen die Kölner Entwicklung. Sportchef Thomas Kessler hatte im Sommer eine neue Achse geformt: Luka Lochoshvili kam aus Nürnberg für die Innenverteidigung, Jahmai Simpson-Pusey wechselte fest von Manchester City ans Geißbockheim. Spät in der Wechselperiode kehrte Ellyes Skhiri aus Frankfurt ins Mittelfeld des FC zurück, begleitet von dem australischen Mittelfeldtalent Paul Okon-Engstler. Für das Sturmzentrum liehen die Kölner den niederländischen Nationalspieler Thijs Dallinga aus, um den verletzungsanfälligen Ragnar Ache abzusichern.

Nach der zweiten Länderspielpause des Jahres fällt die Zwischenbilanz durchwachsen aus. Lochoshvili sucht in der neuen Liga noch nach seiner Bindung. Skhiri verletzte sich schwer an der Syndesmose, Ache pausierte zuletzt eineinhalb Monate nach einer Muskelverletzung. Am härtesten traf es Dallinga, der sich Anfang Oktober im Test gegen Viktoria Köln das Kreuzband riss. Immerhin erfüllt der 21-jährige Okon-Engstler mehr und mehr die Hoffnungen: Drahtig und beweglich passt sich der Australier immer besser dem Tempo des deutschen Oberhauses an.

Dennoch richten sich die Blicke auf das Winter-Transferfenster – den Markt, auf dem sich Klubs und Profis treffen, deren Sommerpläne in der ersten Saisonhälfte nicht aufgegangen sind. Ulf Sobek, im Verein als Vizepräsident für den Sport zuständig, ordnet die Lage ein, überlässt das operative Geschäft aber seinem Sport-Geschäftsführer. „Thomas Kessler und sein Team schauen natürlich genau, was möglich und sinnvoll ist“, sagt Sobek. „Wir agieren nach unseren bewussten Vorleistungen im Sommer weiter wirtschaftlich vernünftig. Wir haben nirgendwo einen Geldkoffer herumstehen.“ Oberstes Ziel bleibe der Klassenerhalt: „Wenn Thomas mit seinem Team davon ausgeht, dass uns ein Spieler sofort weiterhilft und als Baustein bislang fehlt, dann werden wir in den Austausch gehen.“

René Wagner hat Malek El Mala zuletzt behutsam an die Kölner Bundesligamannschaft herangeführt. Copyright: Herbert Bucco

Ein schneller Zukauf für den Angriff drängt sich derzeit allerdings kaum auf. Malek El Mala, der ältere Bruder von Said El Mala, nutzte seine jüngsten Kurzeinsätze vor der Länderspielpause für ein Tor und eine Vorlage. Der Angreifer bewies damit Bundesligatauglichkeit. Zudem stehen im Kölner Nachwuchs weitere Talente bereit. Winterzugängen fehlt dagegen oft der Spielrhythmus, und sie müssen sich erst an ein neues Umfeld gewöhnen: an eine andere Klimazone, womöglich einen neuen Sprachraum – und brauchen womöglich Geduld, die es im Abstiegskampf selten gibt.

„Wir haben wirklich unglaubliche Nachwuchsspieler, auch in den jüngeren Jahrgängen. In der U21 sind ein paar Jungs dabei, die am Lizenzkader kratzen“, betont Sobek. Ein Neuzugang im Januar müsse deshalb sportlich klar über den eigenen Talenten stehen und über das Halbjahr hinaus eine Perspektive bieten.

Bewegung könnte im Winter auch auf der Abgangsseite entstehen. Rav van den Berg, vor einem Jahr als Kapitän der niederländischen U21-Nationalmannschaft verpflichtet, wartet in dieser Spielzeit noch auf seine erste Einsatzminute und laboriert an einer Muskelverletzung. Ein Wechsel im Januar läge für den Verteidiger nahe.

Entscheidend ist für uns immer, dass sich jeder voll in den Dienst der Mannschaft stellt und die gute Stimmung im Kader intakt bleibt“, sagt Sobek. „Ich kann versichern, dass jeder Spieler zu 100 Prozent weiß, woran er bei René ist FC-Vizepräsident Ulf Sobek

Sobek verweist für den Fall auf mögliche Gespräche mit Kessler und Cheftrainer René Wagner. „Sollte das so sein, wird auch er das Gespräch mit René und Thomas suchen“, erklärt der Vizepräsident. Grundsätzlich schätzt Wagner den Konkurrenzkampf in einer stabilen Defensive. „Entscheidend ist für uns immer, dass sich jeder voll in den Dienst der Mannschaft stellt und die gute Stimmung im Kader intakt bleibt“, sagt Sobek. „Ich kann versichern, dass jeder Spieler zu 100 Prozent weiß, woran er bei René ist.“ (red)