Wenn sich die 36 Profiklubs der ersten und zweiten Liga am 3. Dezember zur Vollversammlung des Ligaverbandes treffen, verhandeln sie über das Fundament des deutschen Vereinsfußballs. Auf der Tagesordnung steht die Zukunft der 50+1-Regel. Ein Beschlussvorschlag des Präsidiums liegt den Klubs bereits vor. Darin bekennt sich der Verband zu der Regel als elementarem Bestandteil der Satzung und als Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft. Eine verbindliche Satzungsänderung bedeutet das noch nicht. Das Präsidium will zunächst ein Meinungsbild einholen, um anschließend einen Kompromiss mit den Vereinen auszuhandeln.

Den Anstoß zur Neuordnung gab das Bundeskartellamt im August. Nach jahrelanger Prüfung stuften die Wettbewerbshüter 50+1 zwar als grundsätzlich vereinbar mit dem deutschen und europäischen Kartellrecht ein, knüpften ihre Duldung aber an Bedingungen. Die Regel muss für alle Ligateilnehmer einheitlich gelten. Bisherige Förderausnahmen, wie sie etwa für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg bestehen, widersprechen diesem Prinzip. Zudem bemängelte die Behörde, dass nicht alle Klubs ihren Fans den offenen Zugang zu einer stimmberechtigten Mitgliedschaft ermöglichen – ein Hinweis, der vor allem auf RB Leipzig zielt. Während Fanbündnisse ein kompromissloses Ende aller Sonderwege fordern, warnt die Verbandsspitze vor vorschnellen Schritten, die teure Rechtsstreitigkeiten provozieren könnten.

Für den 1. FC Köln scheint die Ausgangslage zunächst komfortabel. Der Verein hält sämtliche Anteile an seiner ausgegliederten Kapitalgesellschaft, schließt Anteilsverkäufe aus und zählt inzwischen mehr als 175.000 Mitglieder. In der Liga gilt der Klub als Beispiel für gelebte Vereinsdemokratie. Doch bei genauerem Hinsehen gerät auch das Kölner Modell in den Blick der Wettbewerbshüter. Denn das Bundeskartellamt pocht nicht nur auf formale Mehrheiten, sondern auf die tatsächliche Partizipation. Während andere Traditionsvereine längst digitale oder hybride Versammlungen abhalten, verlangt der FC für das aktive Stimmrecht weiterhin die persönliche Anwesenheit im Saal, auch am kommenden Sonntag in der Kölnmesse. Angesichts von meist nur wenigen Tausend Teilnehmenden bei den Versammlungen wirft das die Frage auf, ob der Klub nicht faktisch einen Großteil seiner Basis von Entscheidungen ausschließt.

Dass dieser Punkt auf Ligaebene zur Sprache kommen wird, hält Jörg Alvermann für ausgemacht. „Die Frage hybrider Formate wird rund um 50+1 sicherlich auch ein Thema sein“, sagt der Vizepräsident des 1. FC Köln, der als Sportrechtler die juristischen Feinheiten der Debatte verfolgt. Mit Blick auf die Stellungnahmen des Bundeskartellamts verweist Alvermann auf die dort geforderte breite Mitgliederbeteiligung, in deren Zuge auch das Stichwort der hybriden Mitgliederversammlung falle. „Wird das also im Kontext von 50+1 mitdiskutiert werden? Definitiv.“

Umfassende Satzungsreform

In Köln selbst beschäftigt sich der Verein an diesem Sonntag intensiv mit seiner künftigen Verfassung. Vorstand und Mitgliederrat legen der Mitgliederversammlung den Antrag für eine umfassende Satzungsreform vor, die eine Kommission unter Alvermanns Leitung auf Basis eines breiten Beteiligungsprozesses ausgearbeitet hat – darunter drei hybride Satzungsforen sowie zwei Umfragen mit insgesamt mehr als 33.500 Teilnehmenden. Beim Thema digitale Teilhabe bliebe der Entwurf jedoch auf dem bisherigen Kurs. Zwar sähe auch die neue Satzung die Möglichkeit vor, eine hybride Versammlung einzuberufen, sofern der Vereins-Aufsichtsrat zustimmt. Der Regelfall bliebe aber ausdrücklich die Präsenzveranstaltung. Dass der FC diesen Weg auch künftig nicht verlassen will, begründet Alvermann mit den Erkenntnissen aus diesen Beratungen und Rückmeldungen, in denen Chancen und Risiken digitaler Formate gegeneinander abgewogen wurden.

Zwar räumt der Vizepräsident ein, dass Menschen mit Behinderungen, familiär gebundene oder weit entfernt lebende Fans so leichter teilnehmen könnten. Doch „was wäre der Preis dafür? Eine Versammlung, die sich diametral von der derzeitigen unterscheiden würde“, erklärt Alvermann. „Wir könnten keine wirklich sinnvolle Versammlung abhalten, wenn die die virtuell Teilnehmenden ihre Mitgliedschaftsrechte so wahrnehmen können wie in Präsenz – insbesondere das Rede- und Fragerecht.“ Diese Grundrechte seien im Saal für jeden Anwesenden garantiert, während sie sich bei digital Zugeschalteten kaum sinnvoll umsetzen ließen. Wer eine ordnungsgemäße Sitzung gewährleisten wolle, müsse Online-Teilnehmende zwangsläufig auf ein reines Stimmrecht beschränken.

Wenn Mitglieder diese Versammlung über mehrere Stunden am Smartphone verfolgen, nur um irgendwann für die Stimmabgabe auf einen Knopf zu drücken – das ist aus meiner Sicht keine bessere Versammlung FC-Vizepräsident Jörg Alvermann

Mit Blick auf die jüngste FC-Versammlung, die mehr als acht Stunden dauerte, hält Alvermann das für wenig überzeugend: „Wenn Mitglieder diese Versammlung über mehrere Stunden am Smartphone verfolgen, nur um irgendwann für die Stimmabgabe auf einen Knopf zu drücken – das ist aus meiner Sicht keine bessere Versammlung. Deshalb setzen wir lieber darauf, mit dem festen Termin am Sonntagmittag, Barrierefreiheit, Gebärdendolmetscher, Kinderbetreuung und Helfer für Menschen mit Beeinträchtigungen die Hürden für die Teilnahme vor Ort so niedrig wie möglich zu halten.“

Ulf Sobek, Jörg Alvermann und Jörn Stobbe (v.l.) im Moment ihres Wahlsiegs im September 2025 Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Hinzu kommt für den Anwalt ein Sicherheitsaspekt. „Wir müssen den 1. FC Köln schützen“, betont Alvermann. „Wenn ich die Gefahren in der digitalen Welt sowie die Risiken von Manipulation und Wahlbeeinflussung sehe, halte ich es für falsch, wenn Gremien des 1. FC Köln per Klick vom Smartphone gewählt werden.“ Die Vorteile einer reinen Präsenzversammlung überwögen daher aus Sicht der Vereinsführung. An der Vorbildrolle seines Klubs im deutschen Profifußball lässt Alvermann ohnehin keinen Zweifel. „Ich glaube, niemand in Fußball-Deutschland wird ernsthaft bezweifeln, dass der 1. FC Köln ein Vorzeigeklub ist, was 50+1 und echte Mitgliederbeteiligung angeht“, sagt er.

Wenn der Ligaverband am 3. Dezember sein Meinungsbild einholt, dürften die Fronten daher klar verteilt sein. Während bei den Konzernklubs aus Leverkusen, Wolfsburg und Leipzig über grundlegende Macht- und Eigentumsfragen verhandelt wird, pocht man am Geißbockheim darauf, dass echte Vereinsdemokratie mehr bedeutet als ein Klick auf dem Bildschirm.