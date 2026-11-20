Mit seinem Deutsch hat sich Carles Martínez in der Länderspielpause nicht weiter beschäftigt, wohl aber mit seiner Mannschaft. Der Trainer von Bayer 04 Leverkusen gab bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (Samstag, 15.30 Uhr) mit einer Mischung aus Schuldbewusstsein und Humor zu, das Deutsch-Stunden geschwänzt zu haben. „Ehrlich gesagt, mein Deutsch ist katastrophal, es ist bei Null“, sagte der Spanier. Nur sein Sohn helfe ihm nebenbei. Er komme nach der Schule nach Hause und bringe ihm neue Wörter bei.

Die Sprachlehrerin bei Bayer 04 hingegen schaue ihn im Vorbeigehen mit der Zeit immer strenger an: „Es wirkt wie ,Komm schon, du musst anfangen.'“ Er wisse, dass er es tun müsse, so Martínez. Sein Fokus liegt aber wohl erst auf der Zeit nach Weihnachten: „Dann ist Zeit für Vorsätze, also sage ich: Ich werde im Januar beginnen.“ Die freie Zeit in den vergangenen beiden Wochen, so erklärte der Trainer, habe er stattdessen für seine Familie genutzt. Der Rest ging in die Analyse der bisherigen Saison und die Arbeit mit den Nicht-Nationalspielern.

Dem Team kam die Pause nach seinen Worten gelegen. Wenn man alle zwei, drei Tage spiele, sei es schwer zu erkennen, wo die Mannschaft stehe. Nun hätte das Trainerteam mit den Spielern Details analysieren können, auch Grundlagen seien wieder betont worden. Die Spieler hätten das sofort verstanden. Nach einer ersten Woche zum Aufladen der Batterien folgten vier freie Tage mit Familie und Freunden. Als Ergebnis nannte Martínez: „Ich habe ein gutes Gefühl, spüre gute Energie bei den Spielern, beim Team - ich bin bereit für morgen.“

Guéla Doué und Lucas Vázquez fraglich

Personell verbessert sich die Lage deutlich. Im Fokus stand vor allem Unterschiedsspieler Ibrahim Maza, der sich mit einer Knöchelverletzung herumgeplagt hatte. „Er ist dabei“, sagte Martinez. Mit Blick auf Maza und Moussa Diaby, ob beide auch für die Startelf infrage kämen, sagte der Trainer: „Wer morgen in der Gruppe ist, für den ist es auch möglich, zu beginnen.“ Mehr wollte er - wie immer - nicht verraten. Auch Nathan Tella und Christian Kofane sind wieder startklar. Hinter dem Einsatz von Zugang Guéla Doué, der seit seinem Kurzeinsatz in Augsburg im September ausfällt, steht dagegen noch ein Fragezeichen. Zudem plagen Lucas Vázquez einige Beschwerden, „aber nichts Besonderes“, wie Martínez sagte.

Der Trainer ordnete die Rückkehr der Verletzten ein: Nicht alle seien in bester Verfassung, manche könnten 90 Minuten spielen, andere müssten sich nach Wochen der Pause noch zurückhalten. Doch jeder könne helfen: „Im Fußball kannst du als Starter helfen, als Einwechselspieler, sogar nur mit deiner Präsenz auf der Bank.“ Er sei deshalb glücklich, auch wenn es mehr Entscheidungen in seinem Kopf bedeute. Bei einem vollen Kader wird Martínez demnächst Profis auf die Tribüne setzen müssen. Zudem müssen vor allem die Nationalspieler aus Argentinien (Facundo Medina und Equi Fernández) sowie US-Legionär Malik Tillman auf ihre physischen Werte geprüft werden. Eine Pause gegen Paderborn bietet dann eine Chance auf einen Einsatz in der Europa League bei Dinamo Zagreb am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+).

Der Gegner aus Ostwestfalen reist als Mannschaft mit klarer Identität an. „Ich mag, wie sie spielen“, sagte Martínez über Paderborn. Der Aufsteiger sei sehr gut am Ball. Leverkusen müsse deshalb kompakt sein, in der Defensive wie im Umschaltspiel. Zugleich gehe es um den Start in eine harte, dichte Phase: Acht Pflichtspiele in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League bis Weihnachten warten, unter anderem gegen namhafte Gegner wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und Olympique Marseille. Er wolle immer alle Punkte, die Mannschaft sei aber zuletzt nicht immer in der besten Version aufgetreten. Nun gehe es laut Martínez auch wieder darum, sich in jeder Sekunde auf die Grundtugenden verlassen zu können.

Ein weiterer Rückkehrer ist Top-Talent Kennet Eichhorn, vorerst aber nur auf dem Trainingsplatz. „Ich sehe ihn glücklich, und das ist das Wichtigste“, sagte Martínez über den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler, der nach etwa drei Monaten Pause mit einer Stoffwechselstörung ins Training zurückgekehrt war. Eichhorn sei involviert, in dieser Woche noch mehr als zuvor. „Es geht von Tag zu Tag“, so der Trainer. Einen Termin für ein Comeback nannte er nicht: „Ich weiß nicht, wann, aber sobald er bereit ist, dem Team zu helfen.“

Leverkusen: Flekken - Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez - Andrich, García - Diaby, Maza, Moreira - Schick; Paderborn: Noll - ter Horst, Scheller, Hansen - Curda, Castaneda, Obermair - Baack, Vidovic - Pieringer, Marino; Schiedsrichter: Reichel (Sindelfingen).