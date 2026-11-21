Zuerst wurde gefeiert. Aber so richtig. Als Schiedsrichter Robin Braun um 22.23 Uhr das Bundesligaspiel in der Allianz-Arena abpfiff, kannte der Jubel bei den rund 7000 mitgereisten Fans (ohne Ultras, die waren abgereist) des 1. FC Köln fast keine Grenzen. Der krasse Außenseiter hatte am Freitagabend den großen FC Bayern mehr als geärgert und war nach einem starken, leidenschaftlichen Auftritt zu einem hochverdienten 1:1 gekommen.

Doch man konnte sich aus Kölner Sicht fast etwas ärgern. Denn in der 82. Minute hatte sich Jungstar Said El Mala die große Chance zum 2:1 geboten. Es wäre womöglich der Siegtreffer gewesen, der die Sensation perfekt gemacht hätte. Dennoch war die Erleichterung und die Freude im FC-Lager nach dem Abpfiff deutlich zu spüren. Auch für den unter Druck stehenden Trainer René Wagner ist der zehnte Saisonpunkt ein ganz wichtiger. Zwei Tage vor der Mitgliederversammlung kommt etwas Ruhe in den Verein.

FC-Bayern nach Kane-Verletzung geschockt, Rummenigge mit krassen Worten zu Musiala

Ganz anders war die Stimmungslage bei den Bayern. Trainer Vincent Kompany stand an diesem Abend erstmals seit rund einem Monat wieder an der Seitenlinie, nachdem er wegen einer Hirnhautreizung ausgefallen war. Doch die Freude darüber wurde schnell von Sorgen überlagert. Weltstar Harry Kane erlitt im Spiel einen Riss der Syndesmose und dürfte monatelang ausfallen. Auch der zweite Superstar, Michael Olise, hat sich offenbar am Sprunggelenk verletzt.

Später stand es fest: Bayerns Weltstar Harry Kane hat sich einen Riss der Syndesmose zugezogen. Copyright: Tom Weller/dpa

Hinzu kam eine verbale Demontage durch Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. Er äußerte sich krass über den von Verletzungen geplagten Nationalspieler Jamal Musiala, dessen angebliches 25-Millionen-Gehalt nicht mehr „darstellbar“ sei. Zudem sei es keinesfalls sicher, ob Musiala überhaupt wieder seine alte Form erreiche. Diese Aussagen sorgen einen Tag vor der Mitgliederversammlung des Klubs für weitere Unruhe.

Auch der FC hatte Sorgen, aber anderer Art. Doch am Freitag war man „stolz“ auf die Vorstellung der Mannschaft, wie Verteidiger Borna Sosa befand. Der überragende Mikey Moore, dessen erstes Tor im Kölner Trikot gleich ein famoses war, hatte nach dem Abpfiff allen Grund zum Strahlen: „Ich habe schon ziemlich lange darauf gewartet. Dann gleich ein Tor beim besten Team der Liga, das war ein richtig schönes Gefühl.“

Wagner hatte seine Defensivreihe für die Partie umgebaut und setzte auf eine Dreierkette mit Joel Schmied, Jahmai Simpson-Pusey und Luka Lochoshvili. Wie erwartet übernahm der Rekordmeister zu Beginn das Zepter, doch der FC versteckte sich nicht. Nach einem Missverständnis der Bayern ging der Gast in der 12. Minute in Führung. Moore bediente mit einem Steilpass Linton Maina, der den Ball in den Strafraum spielte. El Mala legte famos mit der Hacke für den heraneilenden Moore auf, der Torhüter Jonas Urbig austanzte und flach ins leere Tor traf. Ein famoses Tor wie ein kölsches Gemälde.

1. FC Köln: Wagners Plan geht auf, am Ende hat El Mala noch den Sieg auf dem Fuß

Danach lief einiges für den FC, zumal Kane nach einem Duell mit Schmied bereits in der 19. Minute ausgewechselt werden musste. Die Bayern wirkten geschockt und spielten ohne echten Stürmer. Die Kölner verteidigten stark, kassierten in der 37. Minute aber ein vermeidbares Gegentor. Nathaniel Brown konnte nach Bischofs Zuspiel unbedrängt abziehen und ins rechte untere Eck treffen. Vor der Halbzeit verletzte sich Olise, und nach der Pause kam er nicht mehr zurück.

Nach dem Wechsel ging es hin und her. Moore und Maina scheiterten an Urbig, auf der Gegenseite vergab Lennart Karl frei stehend das 2:1. Die mit Abstand beste Chance im zweiten Durchgang bot sich El Mala in der 82. Minute, der nach perfektem Zuspiel von Sebastian Sebulonsen aus kurzer Distanz den Ball links am Tor vorbeisetzte. Dennoch: Der nicht eingeplante Punkt soll den Kölnern Auftrieb geben.

„Es war heute ein gutes Auswärtsspiel von uns. Wir haben defensiv sehr leidenschaftlich verteidigt“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler. „Klar, mit ein bisschen Matchglück hätten wir vielleicht sogar das zweite Tor geschossen. Grundsätzlich ist das aber wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Das Spiel hat gezeigt, was möglich sein kann.“ Das sah auch Wagner so: „Die Leistung gibt uns viel Mut und Selbstvertrauen für die kommenden Spiele.“

Bitter war dagegen der Abend für Hunderte FC-Ultras, die nicht ins Stadion gingen und zurückreisten. Auslöser waren Auflagen, die die Zahl der Fanutensilien begrenzen, unter anderem auf maximal fünf große Schwenkfahnen. Ein Kompromiss mit dem FC Bayern scheiterte an behördlichen Vorgaben.