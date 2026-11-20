Marvin Schwäbe 3

Machte beim 1:1 einen etwas unglücklichen Schritt zur Seite, so dass er zu weit links im Tor stand, um den Ball noch zu erreichen. Ansonsten erstaunlich wenig geprüft. Und wenn, dann war er sicher.

Jahmai Simpson-Pusey 3,5

War zuletzt immer der konstanteste und beste Kölner Verteidiger. Am Freitag war das nicht der Fall. Er war gewiss nicht schlecht, hatte aber gleich einige leichtsinnige Aktionen. In der 38. Minute verzichtete er darauf, Torschütze Brown zu stören.

Joel Schmied 2,5

Überzeugte mit gutem Zweikampfverhalten und Stellungsspiel. Nahm Harry Kane unfreiwillig aus dem Spiel.

Luka Lochoshvili 2

Der Verteidiger kehrte überraschend in die Startelf zurück. Eine Maßnahme, die aufging. Stark im Duell gegen den Mann. Und diesmal auch durchgehend konzentriert.

Sebastian Sebulonsen (bis 85.) 1,5

Sorgte dafür, dass den Bayern über die linke Seite fast nichts gelang. Bestach durch seine Robustheit und Schnelligkeit. Das 1:1 durch Brown ging nicht auf seine Kappe. Mustergültig auch seine Hereingabe auf El Mala kurz vor Schluss.

Paul Okon-Engstler (bis 77.) 3

Überzeugte defensiv. Das war seine Aufgabe. Stopfte Löcher, kam Sosa beim Doppeln des Gegners mehrfach zur Hilfe. Ordentliche Vorstellung.

Tom Krauß 2,5

Aggressiv, leidenschaftlich, mutig, im Aufbau solide. Rutschte unglücklich in Olise rein, so dass auch der Franzose raus musste.

Borna Sosa 2

Überzeugender Auftritt. Legte Dribbelkönig Olise bis zu dessen Auswechslung an die Kette. Auch gegen das Talent Binder auf der Höhe.

Linton Maina (bis 77.) 2

War ein wesentlicher Faktor in der FC‑Offensive. Hatte seinen Anteil an der Führung mit einem starken Pass in den Lauf. Zwang Urbig nach der Pause zu einer Weltklasse-Parade.

Mikey Moore 1,5

Ein Abend, an dem fast alles gelang. An fast jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Der Tor-Knoten ist geplatzt – und wie: Der junge Engländer schloss einen sagenhaften Konter mit seinem ersten Treffer für den FC ab. Am Ende schwanden die Kräfte.

Said El Mala (bis 85.) 2

Hätte der FC-Held werden können, vergab in der 83. Minute freistehend die Großchance. Legte das 1:0 für den FC durch Moore fast anmutend schön per Hacke auf. Hatte bereits in der 57. Minute das 2:1 auf dem Fuß. Einzig die Effizienz fehlte.