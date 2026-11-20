Der 1. FC Köln ist am Freitag (20. November 2026) beim ungeschlagenen Serienmeister gefordert. In der Allianz-Arena geht es gegen den übermächtigen FC Bayern München.

Doch ausgerechnet in diesem Spiel muss der FC auf einen bedeutenden Teil seiner Fans und damit auf angemessene Unterstützung verzichten. Den Anstoß um 20.30 Uhr erlebten Hunderte FC-Ultras nicht im Stadion.

FC-Fans reisen vorzeitig ab aus München

Schon gut eine Stunde vor Anpfiff traten viele Fans die Heimreise an und waren wieder an ihren Bussen. Viele Materialien waren von den Sicherheitskräften nicht ins Stadion gelassen worden, das wollten die Fans nicht hinnehmen.

Der FC teilte mit: „Die aktive Fanszene des FC hat sich vor Spielbeginn gegen einen Stadionbesuch entschieden und die Heimreise angetreten. Grund sind Auflagen zur Begrenzung von Fanutensilien (maximal fünf große Schwenkfahnen), bei denen trotz gemeinsamer Gespräche mit dem FC Bayern vor Ort aufgrund von behördlichen Vorgaben kein Spielraum bestand.“

Entgegen erster Meldungen war die Abreise kurz vor Spielgewinn noch nicht erfolgt. Rund 400 FC-Fans standen gegen 20.15 Uhr noch am Parkplatz vor dem Stadion.

Die FC-Ultras sind damit zum zweiten Mal in Folge nicht in der Allianz-Arena vertreten: Bei der Anreise zum Finale der abgelaufenen Spielzeit am 16. Mai hatte der Anhang kehrt gemacht, weil in Köln die Räumlichkeiten der „Wilden Horde“ bei einem Brand zerstört worden waren. (red)