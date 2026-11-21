Am Sonntag trifft sich die FC-Gemeinschaft zur Mitgliederversammlung in der Kölnmesse. Im vergangenen Jahr fanden Veranstaltung und Vorstandswahlen im Stadion statt, diesmal ist es eine deutlich kleinere, intimere Örtlichkeit. Man hätte sich ausmalen können, wie die Stimmung nach einer erneuten Enttäuschung, einer Packung in München, gewesen wäre. Die Kritik wäre deutlich zu hören gewesen.

Nun ist nach dem bemerkenswerten 1:1 in München plötzlich auch nicht alles gut. Aber der FC bot beim großen Favoriten eine beachtliche Leistung, die für mehr Zuversicht sorgt. Natürlich fehlten bei Bayern ohnehin schon Spieler wie Diaz, dann früh auch die Weltstars Kane und Olise. Vor allem Harry Kanes schwere Verletzung war ein Schock für den Gastgeber. Doch der Punktgewinn der Kölner war kein Glück und kein Geschenk, sondern leidenschaftlich erarbeitet und teilweise auch erspielt. Das war in jedem Fall hochverdient. Und man ärgerte sich insgeheim, dass es nicht drei Zähler wurden, schließlich hatte Jungstar Said El Mala spät den Siegtreffer auf dem Fuß.

Der FC sollte aus der Leistung Selbstvertrauen schöpfen. Er zeigt, was mit der Mannschaft und dem Kader möglich ist, wenn Aufstellung und Einstellung stimmen. Die Spieler gingen im Kollektiv an ihre Grenzen, zudem ging René Wagners Plan auf. Es war, wie Sportchef Thomas Kessler konstatierte, ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

1. FC Köln: Die große Frage: Kann Wagners Team auch gegen deutlich schwächere Gegner mal überzeugen?

Kessler weiß auch, dass der FC nun nachlegen und die Leistung bestätigen muss. Das Team muss sich gegen völlig andere, wahrscheinlich tiefstehende Gegner in anderen Spielen und Konstellationen bewähren. Am Samstag gegen Aufsteiger Elversberg und am folgenden Dienstag im Pokal in Kiel sind die Kölner Favorit. Bisher tat sich der FC gegen tiefstehende Gegner sehr schwer. Zwei Erfolge würden die Position des umstrittenen René Wagner stärken und die Diskussionen vorerst beenden. Umgekehrt würden sie bei schlechtem Verlauf neu aufflammen. So schnell geht es im Fußball, und keiner gibt sich da Illusionen hin.

Irritierende Aussagen: Karl-Heinz-Rummenigge nach dem Spiel am Freitag im Sky-Interview Copyright: Screenshot Sky

Bei aller Kölner Freude über den tollen Auftritt: Für die ganz großen Themen sorgten die Bayern. Unfreiwillig, durch die schwere Verletzung von Harry Kane und den Ausfall von Michael Olise, zwei Weltstars. Absichtlich, fast schon orchestriert, wirkten dagegen die Aussagen seiner Granden über Jamal Musiala. Erst Uli Hoeneß, nun am Freitag nach dem Abpfiff Karl-Heinz Rummenigge, der sich im TV fast in Rage redete („Kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Verein Musiala unter diesen Voraussetzungen kaufen wird“). Natürlich, der Nationalspieler wird in München sagenhaft entlohnt. Und selbst wenn die Bayern-Verantwortlichen in der Causa etwas wissen, wovon die Öffentlichkeit keine Ahnung hat, so geht man mit einem erst 23-Jährigen, der eine schwere Waden-Verletzung hinter sich und eine neurologische Erkrankung hat, einfach nicht um. Schon gar nicht öffentlich. Derart sensible Themen klärt man vorher intern. Das Comeback von Trainer Vincent Kompany nach seinem Zusammenbruch, zuerst die große Geschichte des Spiels, wurde zur Randnummer.

Rummenigge sprach einst von der Menschenwürde

Rummenigge gab Ausnahmespieler Musiala praktisch zum Abschuss frei. Das war unanständig und bayernuntypisch, schließlich betont man beim Rekordmeister gern, dass man wie eine Familie sei und sich stets schützend vor die Spieler stelle.

Man sollte Rummenigge noch einmal an seine Aussagen vom Oktober 2018 erinnern. Da zitierte der damalige Vorstandsvorsitzende auf einer denkwürdigen Pressekonferenz Artikel 1 des Grundgesetzes („die Würde des Menschen ist unantastbar“), um seine Spieler gegen vermeintlich viel zu scharfe Medienkritik zu verteidigen. Mit seiner jüngsten Attacke konterkariert der Ex-Star seine Worte von einst. Sie dürfte für gewaltigen Nachhall sorgen. Und Rummenigge und Hoeneß haben damit mehr Schaden angerichtet, als sie wohl glauben.