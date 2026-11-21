Mit einem verdienten 1:1 beim FC Bayern hat der 1. FC Köln einen besonderen Freitagabend erlebt. Die Mannschaft von René Wagner ging in München nach zwölf Minuten in Führung: Said El Mala legte mit der Hacke auf, Mikey Moore vollendete und traf damit zum ersten Mal für den FC.

Den Ausgleich für die Bayern besorgte noch vor der Pause Nationalspieler Nathaniel Brown in der 37. Minute. Nach dem Seitenwechsel waren es dann sogar die Kölner, die sich die besseren Gelegenheiten herausspielten. Was Spieler und Verantwortliche nach der Partie sagten, lesen Sie hier im Überblick.

Mikey Moore lobt die Kölner Mannschaftsleistung

Der Torschütze selbst sprach vor allem über den Zusammenhalt im Team und den Blick nach vorn. „Wir können viel Selbstvertrauen aus diesem Spiel ziehen. Es war eine richtig starke Mannschaftsleistung. Alle Jungs waren heute sehr mutig, dass sie bei so einer Mannschaft auswärts antreten und so gut spielen. Jetzt müssen wir darauf aufbauen und so viele Punkte wie möglich holen“, sagte Mikey Moore.

Zufrieden zeigte sich auch Thomas Kessler. Der FC-Geschäftsführer hob die Defensivarbeit hervor, aber ebenso den Mut im Spiel mit dem Ball: „Ein gutes Auswärtsspiel von uns. Wir haben defensiv sehr leidenschaftlich verteidigt, viel Mann gegen Mann, und ob der Plan aufgegangen ist, hat man gesehen. Die Jungs haben in den Duellen tapfer gekämpft und viele davon gewonnen. Was mir vor allem gefallen hat: Wir haben den Ball nicht einfach irgendwohin geschossen, sondern hatten Möglichkeiten, den Bayern in diesen Situationen wehzutun. (...) Wir konnten immer wieder Situationen kreieren, in denen wir dem FC Bayern wehtun konnten.“ Für Kessler ist das Ergebnis ein Fingerzeig: „Grundsätzlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen Top-Gegner leidenschaftlich verteidigen und vorne gefährlich sein können. Deshalb sind wir mit dem Punkt heute zufrieden.“

Borna Sosa erinnerte an den großen Aufwand über die gesamte Spielzeit und deutete an, dass sogar mehr drin gewesen wäre. „Wir haben so viel und so hart gearbeitet, die ganzen 90 Minuten haben wir alle zusammen gekämpft. Am Ende haben wir ein sehr schönes Tor gemacht. Sie haben zu Hause diese Saison fast immer getroffen, deshalb war es ein sehr hartes Spiel“, sagte er. Und weiter: „Wir hatten in der ersten Halbzeit einige große Chancen, und in der zweiten Halbzeit hatten wir zwei bis drei sehr große Chancen. Ich will nicht sagen, dass wir hätten gewinnen müssen, aber wir hätten vielleicht gewinnen können, und das war unser Ziel.“

Stolz war auch der Vorlagengeber. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf das, was wir abgeliefert haben: 90 Minuten lang gefightet, das gezeigt, was wir können. Ich glaube, wir waren sehr giftig gegen den Ball. Ich habe vorne viele Duelle gehabt“, sagte Said El Mala. Ein Extra-Lob verteilte er an das Trainerteam und die Kollegen: „Ich fand, es war ein gelungener Plan. Super vom Trainerteam, aber auch super, wie die Mannschaft das umgesetzt hat.“

Mit einem Augenzwinkern blickte FC-Trainer René Wagner auf frühere Heimspiele zurück: „Wir haben vorhin schon darüber gelacht. Wir hatten Spiele zu Hause, wo wir 0:0 gespielt haben, gegen Gegner, gegen die wir mehr hätten schaffen können. Das ist witzigerweise heute wieder möglich gewesen.“ An der Bewertung des Auftritts in München ließ er dennoch keinen Zweifel: „Trotzdem: Ich glaube, wir haben ein Top-Spiel gemacht. Das war nicht einfach, heute hier zu verteidigen. Ich glaube, wir haben uns viele Chancen erspielt, vor allem nach Umschaltern.“ Ein wenig Wehmut schwang mit Blick auf die Schlussphase mit: „Und klar, man ist ein bisschen traurig: Wenn Said den macht, kurz vor Schluss, ich glaube, dann haben wir eine Riesenchance, heute das Spiel zu gewinnen.“

Wie schwer es war, gegen die Kölner Lücken zu finden, beschrieb Jonathan Tah: „Sie haben es in diesem tiefen Block sehr aktiv verteidigt. Und es war einfach schwierig, da Räume zu finden. Vielleicht waren wir in dem einen oder anderen Moment ein bisschen zu ungeduldig, aber am Ende war es einfach schwierig, weil sie es auch gut gemacht haben.“ (red)