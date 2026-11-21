Mikey Moore strahlte nach dem Abpfiff mit der Trophäe als „Spieler des Spiels“ in der Hand, Said El Mala wirkte zunächst untröstlich. Die Jungstars waren am Freitagabend die herausragenden Akteure beim bemerkenswerten 1:1 des 1. FC Köln beim FC Bayern München. Die Gäste sicherten sich mit einer starken Leistung einen Achtungserfolg und einen wichtigen Punkt.

Für Moore war der Abend auf der großen Bühne wie eine Erlösung. Der Offensivspieler, ausgeliehen von Tottenham Hotspur, hatte den Knoten gelöst. In der Saison war der 19-Jährige über vielversprechende Ansätze oft nicht hinausgekommen. Erste Kritik war zu hören, doch nun zeigte Moore eine überragende Leistung.

Die Krönung war das Tor zum 1:0 der Kölner in der zwölften Minute, sein erstes Tor im Trikot des FC. Die Entstehung des Tors war von einer Schönheit, wie man sie beim FC seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. Der Konter lief über Linton Maina und El Mala, der den Ball wunderbar per Hacke auf Moore ablegte. Der Engländer umkurvte technisch perfekt Bayern-Torwart Jonas Urbig und schob zur Führung ein. War das wirklich der 1. FC Köln?

s war ein tolles Gefühl, auf das ich wirklich lange habe warten müssen. Jetzt beim besten Team der Liga getroffen zu haben, war ein überragendes Gefühl. FC-Torschütze Mikey Moore

„Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu geraten. Als ich den Ball bekam, wusste ich, was zu tun ist – ich wollte unbedingt treffen“, schilderte Moore sein Traumtor und fügte an: „Es war ein tolles Gefühl, auf das ich wirklich lange habe warten müssen. Jetzt beim besten Team der Liga getroffen zu haben, war ein überragendes Gefühl. Ich bin sehr glücklich. Wir haben die Situation super gespielt, und als ich durch war, habe ich versucht, ruhig zu bleiben. Ich hatte vorher noch nicht getroffen und wollte nicht panisch werden. Ich bin sehr froh, dass es aufgegangen ist.“

Vorlagengeber El Mala sparte nicht mit Lob für den Torschützen: „Auf Mikey mit der Hacke zu spielen, war die einzige Lösung, die ich im Kopf hatte. Es war ein schönes Tor. Mikey macht das dann eiskalt. Ich freue mich extrem für ihn, das hat er sich verdient. Ich hoffe, es kommen noch viele Tore auf sein Konto drauf.“

Das war aber noch längst nicht alles von Moore. Nach dem Ausgleich von Nathaniel Brown (37.) hätte er kurz nach der Pause fast auf 2:1 erhöht (51.). Und wieder war es El Mala, der ihm den Ball auflegte. Es machte Freude, dem Offensiv-Duo zuzuschauen, wie es die Bayern-Abwehr immer wieder austrickste. So auch in der 58. Minute, als Moore für El Mala auflegte. Der scheiterte zunächst an Urbig. Den Abpraller nahm Maina volley, doch auch er brachte den Ball nicht im Tor unter. Urbig hielt den Schuss.

Geschäftsführer Sport Thomas Kessler war angetan von Moore und sagte: „Es ist toll, dass sich Mikey belohnt hat und seine Leistung mit einem Tor gekrönt hat. Natürlich haben wir uns erhofft, dass Mikey in solchen Spielen den Unterschied ausmachen kann. Das hat er in vielen Situationen geschafft. In den letzten Wochen war ja ein bisschen Kritik an seiner Spielweise aufgekommen. Aber wenn wir mit jungen Spielern diesen Weg gehen wollen, gehört es dazu, dass das auch Zeit kostet.“

Auch Trainer René Wagner schwärmte von Moore, dessen Leistung sich für den Coach offenbar angedeutet hatte: „Er hat sich das Tor verdient und dann trifft er auch noch auf einer so großen Bühne. Wir sehen ihn jede Woche im Training, er gibt immer Gas.“

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Moore selbst, die Kölner und alle FC-Fans hoffen, dass der junge Mann neues Selbstvertrauen getankt hat und weitere Taten folgen lässt. Das Potenzial dazu hat er. Er muss es aber eben auch abrufen und zudem das benötige Vertrauen erhalten. „Jetzt müssen wir auf der Leistung aufbauen. Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Wir waren heute mutig und können stolz sein, dass wir so aufgetreten sind. Ich fühle mich jetzt sehr wohl, habe keine Probleme und bin zufrieden mit dem Weg bislang. Jetzt will ich versuchen, dem Team und der Liga meinen Stempel aufzudrücken“, setzte sich Moore neue Ziele. Über das Zusammenspiel mit El Mala sagte der junge Engländer, man habe eine gute Abstimmung. Es gehe darum, als Kollektiv zu agieren.

Bei El Mala sah die Gefühlslage anders aus. Zwar stach auch er heraus, auch er war von den Bayern-Stars kaum in den Griff zu bekommen und blieb ein ständiger Unruheherd. Dann kam aber die 82. Minute, in der er nach Vorarbeit von Sebastian Sebulonsen eine 100-prozentige Chance vergab. Freistehend vor Urbig setzte er den Ball neben das Tor. Das wurmte ihn. Und das kann er deutlich besser.

In der 85. Minute wurde El Mala schließlich ausgewechselt. Auf dem Weg zur Bank trat er wütend gegen eine Trinkflasche, die beinahe bis aufs Feld flog. Auch nach dem Abpfiff war der Ärger noch nicht ganz verflogen. „Ich glaube, das sieht man an meinem Gesicht. Es tut unfassbar weh. Der Punkt fühlt sich auch gut an, aber wenn du dann noch diesen sogar verdienten Lucky Punch gemacht hättest mit der Chance, die ich hatte als letztes, und hier mit drei Punkten weggehst, dann kannst du dich feiern lassen. Deswegen tut gerade umso mehr weh“, sagte El Mala.

Das war auch Kessler nicht entgangen. Er habe El Mala kurz nach dem Spiel gesehen, der sei natürlich massiv enttäuscht. „Ich habe ihm gesagt, er soll bitte anfangen zu grinsen, weil er ein fantastisches Spiel gemacht hat. Nur das Tor hat gefehlt.“ Es wäre das „Sahnehäubchen“ auf den gelungenen Abend gewesen.

Und auch El Mala hatte sich dann wieder gefangen und lobte vor allem seine Mitspieler: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf das, was wir abgeliefert haben: 90 Minuten lang gefightet, das gezeigt, was wir können. Ich glaube, wir waren sehr giftig gegen den Ball. Ich fand, es war ein gelungener Plan. Super vom Trainerteam, aber auch super, wie die Mannschaft das umgesetzt hat.“

René Wagners Plan geht in München auf

Nach der Kritik der vergangenen Wochen war endlich auch der Plan von Trainer Wagner aufgegangen. Der FC verteidigte mit einer Fünferkette kompakt und leidenschaftlich, schaltete nach Ballgewinnen direkt um und sorgte immer wieder über blitzschnelle Konter für Gefahr.

Kessler analysierte das Spiel: „Ein gutes Auswärtsspiel von uns. Wir haben defensiv sehr leidenschaftlich verteidigt, viel Mann gegen Mann. Die Jungs haben in den Duellen tapfer gekämpft und viele davon gewonnen. Was mir vor allem gefallen hat: Wir haben den Ball nicht einfach irgendwohin geschossen, sondern hatten Möglichkeiten, den Bayern in diesen Situationen wehzutun. Grundsätzlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen Top-Gegner leidenschaftlich verteidigen und vorne gefährlich sein können. Deshalb sind wir mit dem Punkt heute zufrieden.“

FC muss Leistung gegen Außenseiter bestätigen

Der Sportchef weiß aber auch, dass der FC nun nachlegen und die Leistung bestätigen muss. Schon am kommenden Samstag ist Aufsteiger Elversberg zu Gast, dann folgt am Dienstag darauf das Pokal-Achtelfinale bei Zweitligist Kiel. In beiden Duellen sind die Kölner der Favorit, und der Spielverlauf dürfte jeweils ein ganz anderer sein. Bisher tat sich der FC gegen tiefstehende Gegner sehr schwer. Ob Elversberg ebenfalls die Taktik wählt, wird sich zeigen. Ein glänzend aufgelegtes Duo Moore/El Mala könnte dafür sorgen, dass der FC auch einen Abwehrriegel knackt. Erst am Samstag, dann am Dienstag.

Gelingt das, würde auch René Wagner wieder deutlich fester im Sattel sitzen.