Der 1. FC Köln hat sich beim großen FC Bayern ein 1:1 erkämpft – und war dem Sieg am Ende sogar näher als der Rekordmeister!

In der 82. Minute hatte Said El Mala das 2:1 auf dem Fuß, alleine vor Ex-Kölner und Bayern-Keeper Jonas Urbig traf er den Ball aber nicht richtig und die Kugel trudelte am Kasten vorbei.

Vorbereitet hatte diese Mega-Chance Sebastian Sebulonsen. Der Rechtsverteidiger sprintete die rechte Außenbahn entlang und brachte den Ball überragend an den zweiten Pfosten zu El Mala.

Sebastian Sebulonsen überzeugt gegen die Bayern

Diese Szene und die gesamte starke Leistung des 26-Jährigen waren auch Thema in der neuesten Folge des FC-Podcasts „Wir waren klar besser“ von Express und Kölner Stadt-Anzeiger.

„Der Ball kommt rein von Sebulonsen, falls das Sebulonsen war. So wie er gespielt hat, war es womöglich sein Genie-Bruder, den er bis jetzt versteckt hat, aber es war natürlich eine unglaubliche Leistung“, sagte KStA-Sportchef Christian Löer zu Beginn etwas ironisch.

Auch FC-Reporter Jürgen Kemper war begeistert vom Norweger: „Das war in der 82. Minute. Das heißt, der Mann hatte sich da hinten schon 80 Minuten abgearbeitet mit Nene Brown, den er – auch wenn der das Tor macht, aber nicht gegen ihn – irgendwie 90 Minuten zumindest auf seiner Seite an die Kette gelegt hat. Reibt sich da auf und rennt dann in der 82. Minute per Vollsprint noch nach vorne und bereitet eigentlich dann das vermeintliche Siegtor vor. Da muss man dann schon sagen: ‚Wow, also das ist schon bemerkenswert.‘“

Hier in die Folge reinhören:

Sebulonsen ackerte gegen die Bayern wie auch Borna Sosa auf der anderen Seite (Löer: „Sebulonsen und Sosa absolut auf der Höhe ihrer Kunst.“ Kemper: „Ich glaube, viel besser, ohne den beiden zu nahe zu treten, werden wir die nicht mehr sehen.“) unermüdlich, war in einzelnen Aktionen sogar auch mal links vorne zu sehen, nur um im Gegenzug wieder nach hinten zu sprinten und auf seiner Seite zur Stelle zu sein.

Löer merkte an, dass in einer Mannschaft wie der des FC Bayern nur absolutes Top-Niveau vorzufinden ist, sowohl fußballerisch, als auch athletisch: „Die bringen immer das ganze Paket mit. Und du hast dann Sebulonsen, wo du einfach siehst, der hält athletisch mit. Das ist jetzt nicht so, dass du plötzlich merkst: ‚Huch, der mag ein ganz anständiger Fußballer sein, aber auf Top-Niveau rennen die einfach durch ihn durch.‘ Das war schon Augenhöhe!“

Eine andere Aktion des Norwegers war Löer auch noch ganz besonders in Erinnerung geblieben: „Da gab es noch die Szene, wo Musiala unmittelbar vor dem Tor am Ball ist und Seboulonsen dazwischen grätscht in dieser Monsteraktion und ein wirklich todsicheres Musiala-Tor verhindert.“ (red)