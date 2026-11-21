Mark Flekken 3

Mit Ball am Fuß sicher, die Hände brauchte er nur ganz selten.

Jarell Quansah 2

Traumpass auf Tella nach wenigen Minuten. Einige gute Ideen, sehr ballsicher. Defensiv stabil.

Edmond Tapsoba (bis 78.) 3

Der Kapitän wurde nahezu gar nicht gefordert. Gewann ein paar Kopfballduelle. Schaltete sich mit zunehmender Spieldauer auch mehr in die Angriffe mit ein.

Loïc Badé 3

Ließ sich einmal zu einfach von Vidovic austanzen. Sonst ohne Probleme gegen die harmlose Paderborner Defensive.

Miguel Gutiérrez 3

Schlug einige feine Diagonalbälle. Paderborn griff fast gar nicht über seine Seite an.

Ezequiel Fernández (bis 60.) 2

Mit guten Ballgewinnen, immer nah am Mann. Belohnte sich mit dem Treffer kurz vor der Auswechslung.

Robert Andrich (ab 60.) 3

Bügelte einen hanebüchenen Fehlpass selbst wieder aus.

Aleix García 2

Seine Flanke auf Tillman hätte ein Tor verdient gehabt. In der zweiten Halbzeit voll in seiner Rolle als Gestalter. Leitete das wichtige 2:0 ein.

Nathan Tella (bis 60.) 1,5

Beim Comeback sehr gut ins Spiel integriert, machte viel Alarm über rechts. Brachte immer wieder Tiefe ins Spiel. Mit zwei starken Assists direkt nach Wiederanpfiff.

Moussa Diaby (ab 60.) 3

Ein paar Antritte und Dribblings, um nach der Verletzung wieder warm zu werden. Bereitete eine gute Chance für Kofane vor.

Malik Tillman (bis 67.) 2

Womöglich das beste Spiel im Leverkusener Trikot nach der Partie in Leipzig in der vergangenen Saison. Alles, was er tat, war durchdacht und fast alles funktionierte. Herrliche Vorlage zum 1:0. Tauchte später etwas ab.

Afonso Moreira 1

Der Bann ist durchbrochen. Der Portugiese erzielte sein erstes Tor für Bayer 04 – beim 23. Torschuss in der Bundesliga. Danach lief alles viel leichter vom Fuß. Erst das 2:0 nachgelegt, dann das 4:0 vorbereitet.

Patrik Schick (bis 67.) 2,5

Ungewohnte Schwächen im Abschluss. Wirkte nicht so handlungsschnell wie sonst. Beim 3:0 musste er nur den Fuß hinhalten, leitete zudem noch das 4:0 ein.