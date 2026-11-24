Der 1. FC Köln kann im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden, muss dabei aber genau abwägen. Wie eng die finanziellen Spielräume sind, wurde auf der Mitgliederversammlung am Sonntag noch einmal deutlich: Trotz des Rekord-Umsatzes im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 von 194 Millionen Euro und eines Gewinns von 3,1 Millionen Euro belaufen sich die Verbindlichkeiten des Klubs mittlerweile auf fast 70 Millionen Euro.

Zugleich besteht im Angriff Handlungsbedarf: Stürmer Thijs Dallinga fällt nach einem Kreuzbandriss monatelang aus, auch die übrige Personallage ist angespannt. Die Verantwortlichen bewerten derzeit intern noch den oder einen möglichen Bedarf. Der Wintermarkt gilt ohnehin als schwierig; neue Spieler kommen nur infrage, wenn sie die Mannschaft gezielt verstärken und sportlich weiterbringen.

Der Tenor ist: Transfers um jeden Preis soll es nicht geben. Zudem will der FC auch die Perspektiven seiner eigenen Spieler wahren: Stürmer Malek El Mala (21) hat sich zuletzt in den Vordergrund gespielt.

Der Schwerpunkt liegt im Sturmzentrum. Dallinga, den der FC ausgeliehen hat, zog sich Anfang Oktober in einem Testspiel gegen Viktoria Köln einen Kreuzbandriss zu. Seitdem fehlt Trainer René Wagner ein klassischer Zielspieler, der dem Angriff eine weitere Option geben könnte, zumal auch Imad Rondic seit Mitte Oktober außer Gefecht ist. Auch sonst ist die Personallage angespannt: Rückkehrer Ellyes Skhiri fällt mit einer Syndesmose-Verletzung aus, Angreifer Ragnar Ache wird immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Zwar wird durch Dallingas langen Ausfall ein Teil seines Gehalts frei, doch auf dem ohnehin teuren Wintermarkt sind größere Transfers kaum möglich. Handlungsfähig zu sein heißt für den FC also nicht, jede Gelegenheit zu nutzen.

Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler dämpfte deshalb am Sonntag hohe Erwartungen. Er machte deutlich, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Klubs begrenzt seien und er auf keinem „Geldsack“ sitze. Zugleich formulierte er klare Anforderungen an mögliche Neuzugänge: „Kaderauffüller brauche ich nicht. Wenn, dann wollen wir etwas machen, das die Qualität der Mannschaft erhöht.“ Der FC sucht also nicht einfach nach zusätzlicher Breite im Kader, sondern nach einem Spieler, der die Mannschaft unmittelbar verstärken könnte.

Wie eng der Spielraum für kurzfristige Verstärkungen ist, zeigte die jüngste Bilanz auf der Mitgliederversammlung. Finanzgeschäftsführer Philipp Türoff bezifferte die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag auf 69,6 Millionen Euro, nach zuvor 32 Millionen Euro. Einen Grund zur Panik sehe er darin nicht: „Das sind keine Schulden im Sinne von Bankschulden.“ Den Verbindlichkeiten stünden neu geschaffene Spielerwerte von rund 30 Millionen Euro und eigene Transferforderungen von rund acht Millionen Euro gegenüber. Diese Gegenwerte sind kein frei verfügbares Geld; zugleich habe der Klub im Zuge der erfolgreichen und notwendigen Konsolidierung seine langfristigen Schulden weiter planmäßig abgebaut.

Der Anstieg geht vor allem auf Transferverbindlichkeiten zurück: auf den Kaderumbau nach dem Wiederaufstieg im Sommer 2025 und auf die im Juni 2026 gezogenen Kaufoptionen für Tom Krauß (3,5 Millionen Euro), Jahmai Simpson Pusey (6 Millionen Euro) und Jakub Kaminski (5,5 Millionen Euro). Die Ablösesummen werden über mehrere Jahre in Raten bezahlt, stehen aber sofort in voller Höhe in der Bilanz. Türoff begründete die Investitionen mit dem Ziel, nach der Transfersperre den Klassenerhalt zu sichern.

Auch der Wechsel zu Adidas belastet die Bilanz kurzfristig. Für eine rechtzeitige Belieferung musste der FC hohe Warenbestände vorfinanzieren. Mit dem Verkauf von Trikots und Fanartikeln sollen die daraus entstandenen Verbindlichkeiten im laufenden Geschäftsjahr wieder sinken.

Wir haben nach der Kaderveränderung im Sommer keine größeren wirtschaftlichen Spielräume für den Winter geplant. Sollten wir dennoch handeln, ist es unsere Verantwortung, den konkreten Finanzierungsbedarf und unseren Risikoappetit in ihrer Wirkung auf das Jahresergebnis sorgsam abzuwägen. FC-Geschäftsführer Philipp Türoff

Wie viel finanzieller Spielraum dem FC für Wintertransfers bleibt, wollte diese Redaktion noch einmal von Türoff wissen. Der Sprecher der Geschäftsführung antwortet: „Wir haben nach der Kaderveränderung im Sommer keine größeren wirtschaftlichen Spielräume für den Winter geplant. Sollten wir dennoch handeln, ist es unsere Verantwortung, den konkreten Finanzierungsbedarf und unseren Risikoappetit in ihrer Wirkung auf das Jahresergebnis sorgsam abzuwägen.“ Die große FC-Frage ab Januar heißt deshalb: Risikoappetit“ oder Transfer-Fasten?

Um im Januar einen erfahrenen Stürmer verpflichten oder ausleihen zu können, würden zusätzliche Einnahmen aus Spielerverkäufen dem FC merklich helfen. Mehrere Spieler könnten in den Blick geraten. Dazu zählt Luca Waldschmidt. Der 30-jährige Ex-Nationalspieler kommt unter Trainer René Wagner kaum noch zum Zug und saß zuletzt mehrfach die gesamte Spielzeit auf der Bank. Seine sportliche Perspektive in Köln ist damit begrenzt. Sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus; zudem zählt er zu den Besserverdienern im Kader. Bei einem Winterwechsel wäre der FC wohl bereits mit einer geringen Ablöse oder einer reinen Gehaltseinsparung zufrieden. Waldschmidt werden Anfragen aus dem In- und Ausland nachgesagt. Ob er nach seiner Zeit bei Benfica Lissabon noch einmal ins Ausland wechseln möchte, ist offen.

FC-Jungstar Said El Mala (am Ball, r. Luka Lochoshvili) in dieser Woche im Training am Geißbockheim Copyright: IMAGO/Herbert Bucco

Auch Jan Thielmann (24) kommt derzeit kaum zum Zug. Der Flügelspieler steht noch bis 2028 unter Vertrag, gilt als eng mit dem FC verbunden und hat bislang keine Wechselabsichten erkennen lassen. Ein Abschied wäre deshalb nicht ohne Weiteres einzuplanen.

Einen größeren Transfererlös könnte Innenverteidiger Rav van den Berg bringen. Der 22-jährige Niederländer fällt weiter aus und steht bis 2030 unter Vertrag. Der FC zahlte im Sommer 2025 mehr als acht Millionen Euro Ablöse für ihn. Werbung in eigener Sache konnte der erneut verletzte van den Berg zuletzt nicht machen: Seit April kam er nicht zum Einsatz. Wenn er einen Markt hat, dann wohl vor allem erneut in England. Auch ein Angebot aus der Championship wäre denkbar. Der FC würde den Innenverteidiger wohl auch für weniger als die damals gezahlte Ablöse ziehen lassen, aber nicht mit einem allzu großen Abschlag. Ein Verkauf würde Kesslers Budget spürbar entlasten und zusätzlichen Spielraum für die Winterplanung schaffen.

1. FC Köln: El-Mala-Modell bislang nur Spekulation

Das größte finanzielle Faustpfand des Klubs ist Said El Mala. Der 20-jährige Nationalspieler, dessen Marktwert auf rund 60 Millionen Euro geschätzt wird, hat seinen Vertrag im Sommer bis 2031 verlängert. Kessler soll einen Winterabgang zwar ausgeschlossen haben; auch Vereine wie Paris oder Galatasaray sollen bislang abgeblitzt sein. Rund ums Geißbockheim wird dennoch ein mögliches Modell diskutiert: Der FC könnte El Mala im Winter verkaufen und ihn bis zum Saisonende ausleihen. Ein möglicher Transfererlös käme so bereits während der Winterpause in die Kasse, während El Mala dem FC für den Kampf um den Klassenerhalt zunächst erhalten bliebe. Dafür müssten sich der Klub, ein möglicher Käufer und der Spieler auf Ablöse, Leihzeitraum und weitere Bedingungen einigen.

Ob ein Verein eine solche Konstruktion mittragen würde, ist offen. Zudem wissen nach Informationen dieser Redaktion die Kölner Verantwortlichen von diesen Überlegungen bislang auch nichts, wie auch Türoff auf Nachfrage bestätigt. Im Profi-Fußball kann sich die Lage manchmal allerdings auch schnell ändern.