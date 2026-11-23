FC-Fans dürften am Freitagabend eine Menge Spaß gehabt haben. Ob vor dem TV oder als Gast in München: Die Mannschaft von Trainer René Wagner zeigte sich beim FC Bayern bestens eingestellt und verdiente sich mit viel Engagement einen wichtigen Punkt, den nur wenige Mannschaften aus der Allianz-Arena entführen können.

Für die Bayern-Anhängerschaft geriet das 1:1 gegen die Kölner wiederum schon nach 15 Minuten zu einem Desaster. Top-Stürmer Harry Kane riss sich nach einem Zweikampf mit Joel Schmied das Syndesmoseband und fällt monatelang aus.

Nach der Pause blieb auch Superstar Michael Olise angeschlagen in den Katakomben. Die Kompany-Truppe biss sich am FC die Zähne aus, musste die Punkte teilen und verlor am Tag darauf auch noch die Tabellenführung.

„Dann wird ein paar Minuten auch gar nicht aufs Spielfeld geguckt“

Entsprechend trist verhielt es sich auf den Rängen. „Am Freitag war die Stimmung in der Allianz-Arena ein ziemlicher Totentanz. Eigentlich haben nur die FC-Fans für Stimmung gesorgt“, erzählt FC-Reporter Lars Werner in der neuesten Folge des Podcasts „Wir waren klar besser“ von Express.de und Kölner Stadt-Anzeiger.

Auch FC-Reporter Christian Löer, der die Partie am Fernseher verfolgt hatte, war die Stimmung im Münchener Rund „extrem seltsam vorgekommen“ und wollte von Werner wissen: „War da irgendwas?“

Hier die neueste Podcast-Folge anhören.

Ob es womöglich einen Vorfall im Stadion abseits des Sports gegeben hatte, vermochte Werner nicht sicher einzuschätzen. Von einem Einsatz in einem der Blöcke sei nichts zu sehen gewesen. Allerdings: „Das klingt jetzt vielleicht blöd für manchen FC‑Fan. Aber: Für Bayern-Fans sind Spiele gegen den 1. FC Köln nichts Besonderes.“

In der Champions League oder bei Spielen gegen den Rivalen aus Dortmund sei in München eine andere Stimmung auszumachen. Schon auf dem Weg zur Allianz-Arena fiel Werner zudem auf, wie international das Publikum geworden ist. Japaner, Polen und außerdem „sehr, sehr viele Engländer“. Sein Eindruck ist, dass beispielsweise viele Briten für ein vergleichsweise günstiges Stadionerlebnis nach Deutschland reisen würden.

Und dann sind da noch die Münchener Edelfans, welche zur müden Stimmung bei den Bayern beigetragen haben: „Wenn in Köln der Kranz Kölsch herumgeht, geht in München auf der Tribüne das Kränzchen Aperol Spritz herum“, berichtet Werner. Von der Presse-Tribüne seien „viele feine Menschen in Designerklamotten“ zu beobachten gewesen. „Und dann wird da geprostet und ein paar Minuten auch gar nicht aufs Spielfeld geguckt.“

Auf Kölner Seite sei die unterstützende Stimmung für die Mannschaft hingegen prächtig gewesen, so Werner. Und das, obwohl ein Teil der aktiven Fanszene noch vor dem Anpfiff wieder die Heimreise angetreten hatte. Der Grund: Viele Materialien wurden von den Sicherheitskräften nicht ins Stadion gelassen. Aber: „Die FC-Fans, die dann da waren, haben wirklich alles gegeben.“

Sogar unter dem Münchner Anhang seien Kölner Anhängerinnen und Anhänger beim FC-Treffer von Mikey Moore plötzlich auffällig geworden: „Die hatten sich völlig ruhig verhalten, sind dann aber wild aufgesprungen bei dem Tor.“ (oke)