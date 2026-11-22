Paderborns Trainer Ralf Kettemann fand am späten Samstagnachmittag für den Gegner Worte, die man vom Verlierer nicht oft hört. Er sah „eine Mannschaft von Leverkusen, die sehr gierig war, sehr gallig war und sehr viel Lust am Fußballspielen hatte“. Dann folgte ein Satz, der in Leverkusen gern gelesen werden dürfte: „Die Spielfreude und die Art und Weise waren für uns einfach zu gut.“ Das 4:0 (1:0) war das gerechte Resultat, fiel womöglich sogar etwas zu niedrig aus. Für Bayer 04 war es ein perfekter Start in die wichtige Phase vor Weihnachten mit acht Spielen in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League.

Ein Trainer, der die fitten Victor Boniface und Eliesse Ben Seghir auf die Tribüne setzt, hat Auswahl. Beide fanden sich am Samstag nicht im Aufgebot gegen Paderborn wieder, nachdem mehrere Spieler von ihren Verletzungen zurückgekehrt waren. Bayer 04 ist zum Start in die schwerste Phase des Jahres fast komplett. Das ist ein Vorteil, den ein Teil der Konkurrenz an der Spitze derzeit nicht hat. Das Festsetzen in dieser Spitzengruppe ist das Ziel zum Jahreswechsel.

Der FC Bayern verlor am Freitag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln Harry Kane mit einem Syndesmoseriss für mehrere Monate. Michael Olise musste mit einer Fußprellung ebenfalls vom Feld. Manuel Neuer fehlt mit einem Sehnenteilriss, Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari fehlten gegen Köln ebenso. Dortmund nutzte den Patzer, gewann spät 1:0 in Mönchengladbach und führt mit 24 Punkten vor Bayern und Freiburg (je 22). Bayer liegt mit 19 Punkten auf Rang fünf. Am kommenden Sonntag könnte die Werkself mit einem Sieg bei Spitzenreiter Dortmund richtig ins Titelrennen einsteigen. „Träumen darf man immer“, sagte Matchwinner Afonso Moreira zum Angriff auf die Meisterschaft noch in dieser Saison.

Kovac rechnet mit Bayer im Meisterrennen

Borussia-Coach Niko Kovac wollte der Tabellenführung keine große Bedeutung beimessen. Sie mache „erst einmal gar nichts mit der Mannschaft“, sagte der BVB-Trainer. Neben den Bayern gebe es weitere Klubs mit Potenzial, „die Leipziger, die Freiburger und auch die Leverkusener“. Aus Dortmunder Mund ist das mehr als Höflichkeit.

Die Tabelle erklärt allerdings nur einen Teil der Lage. Vor drei Wochen sprach man in Leverkusen noch über eine Gegentorflut, stand nach drei unnötigen Niederlagen kurz vor einer sportlichen Krise. Gegen Paderborn blieb Bayer ohne Gegentor, und es sah nicht nach Zufall aus. Die Gäste kamen erst in der 53. Minute zum ersten Torschuss. Trainer Carles Martínez nannte als Grund die Abstände. „Mit dem Ball waren die Abstände zwischen uns besser“, sagte er. Wer in der optimalen Distanz angreife, stehe in den Umschaltmomenten kompakter. In den Spielen zuvor habe genau das gefehlt.

Man sah es an den Toren. Malik Tillman chippte den Ball vor dem 1:0 in den Lauf von Afonso Moreira, der anschließend doppelt traf und das 4:0 vorbereitete. Nathan Tella legte zwei Treffer auf, Patrik Schick erzielte sein 99. Bundesliga-Tor. Er ist der erste Leverkusener mit neun Toren in zehn Ligaspielen. Schick haderte trotzdem. „Wir konnten noch mehr Tore schießen, hauptsächlich ich“, sagte er.

Dass Martínez dabei nicht nur eine Elf im Blick hat, zeigte die Verteidigung. Edmond Tapsoba und Loïc Bade ließen gegen Paderborn nichts zu. Tim Oermann kam in der 78. Minute zu seinem ersten Saisoneinsatz und hinterließ einen guten Eindruck. „Ich mag das Wort Rotation nicht“, sagte der Trainer. „Wir haben viel Talent im Kader, jeder will wichtig sein.“ In jedem Spiel begännen elf Spieler, andere seien vielleicht nicht so glücklich. „Dann müssen sie weiter Gas geben und von hinten drücken.“ Das gilt für Boniface und Ben Seghir ebenso wie für viele andere Spieler.

Schick wagte bereits den Blick nach vorne: „Wir liegen jetzt nur drei Punkte hinter den Bayern. Das ist gut, der Abstand ist nicht so groß, und alles ist noch offen.“ Am Donnerstag wartet das Auswärtsspiel bei Dinamo Zagreb in der Europa League (18.45 Uhr, RTL+), am Sonntag um 19.30 Uhr (Dazn) in Dortmund der Spitzenreiter. „Wir haben jetzt jeden dritten Tag ein Spiel, wir brauchen alle“, sagte Martínez. Er schonte Führungsspieler Facundo Medina gegen Paderborn, weil der aggressiv spielende Argentinier bereits vier Gelbe Karten hat und so eine Sperre für das bedeutendere Spiel in Dortmund drohte. Auch der BVB hat bis zur Winterpause noch sieben Pflichtspiele vor sich und empfängt zuvor am Dienstag Arsenal in der Königsklasse. Bayern reist am Mittwoch in der Champions League nach Lille.

Ein Eingriff ins Meisterrennen setzt voraus, dass man bei sich bleibt und die Leistung vom Samstag konstant abrufen kann. Leverkusen hat dafür derzeit die Bausteine beisammen: einen Kader mit Konkurrenz, eine Mannschaft mit Struktur und einen Stürmer in Rekordform. Ob daraus mehr wird als ein Anschluss an die Spitzengruppe, zeigt sich schon am Sonntag in Dortmund.