Der 1. FC Köln will nicht mehr „Spürbar anders“ sein. Der Klub verabschiedet sich von seinem langjährigen Slogan. Seit 2014 prägte er die Außendarstellung des Vereins. „Dieser Claim wird zukünftig nicht mehr der Claim des 1. FC Köln sein. Wir werden uns Gedanken machen, ob es einen Claim braucht und wie der aussehen kann. Mit dem heutigen Tag ist das Thema ‚Spürbar anders‘ nicht mehr Teil unseres Klubs“, sagte Philipp Liesenfeld, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, bei der Mitgliederversammlung des FC am Sonntag.

Wir werden uns Gedanken machen, ob es einen Claim braucht und wie der aussehen kann. Mit dem heutigen Tag ist das Thema ‚Spürbar anders‘ nicht mehr Teil unseres Klubs. FC-Geschäftsführer Philipp Liesenfeld

„Wir denken Vermarktung inhaltlich statt in austauschbaren Werbebannern“, betonte der 40-Jährige. Zuvor war Liesenfeld im Marketing und Brand Management tätig, wo er den Markenprozess mit Identitätsfindung und Markenpositionierung einschließlich des Claims „Spürbar anders“ als Projektleiter mitverantwortete. Seit 2012 arbeitet er für den FC, ab Juli 2017 leitete er eine Stabsstelle für Unternehmensentwicklung, seit Mai 2025 ist er Geschäftsführer Marketing und Vertrieb.

1. FC Köln: Claim 2014 unter Geschäftsführer Alexander Wehrle eingeführt

Der Claim war 2014 unter dem früheren Geschäftsführer Alexander Wehrle eingeführt worden. Wehrle setzte damals auf einen pragmatischen Realismus, der dem Verein Enttäuschungen ersparen und dem Slogan Leben einhauchen sollte. Wiederholt wurde darüber diskutiert, ob der Slogan Bestand hat. Bereits 2023 verlangte bei der Mitgliederversammlung ein Mitglied, den Slogan abzuschaffen. Der damalige Geschäftsführer Markus Rejek hielt dagegen, der Claim lasse sich mit den Werten des Vereins füllen.

Im Oktober 2017 scheiterte der FC vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) mit dem Versuch, den Slogan als Unionsmarke eintragen zu lassen. Das EU-Markenamt hatte die Anmeldung zurückgewiesen, und das Gericht bestätigte die fehlende Unterscheidungskraft. Der Slogan gelte als bloßer Werbespruch. Der Verein trug die Kosten des Verfahrens.