Aufatmen. Erleichterung, aber ein Nachlassen ist keinesfalls drin: Das bemerkenswerte 1:1 des 1. FC Köln am Freitagabend beim großen FC Bayern München war natürlich auch bei der Mitgliederversammlung am Sonntag noch ein Thema und wirkte sich auf die Stimmung im Saal aus. Deutlich spürbar war: Die Kritik an der Mannschaft von Trainer René Wagner fiel leiser aus als in den Tagen und Wochen zuvor. Der Fußball ist eben ein äußerst schnelllebiges Geschäft. Der Achtungserfolg, das Ausrufezeichen des Wagner-Teams beim Rekordmeister, trug etwas zur Beruhigung bei.

Das registrierte auch Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler, als er die Bühne betrat. Als das Ergebnis aus München erwähnt wurde, brandete lauter Applaus auf. Doch bei einer Mitgliederversammlung geht es natürlich nicht nur um eine Momentaufnahme, sondern auch um die Rückschau auf das vergangene Jahr. Und da lief bei Weitem nicht alles nach Wunsch. Der FC geriet in den Abstiegskampf, trennte sich im März von Trainer Lukas Kwasniok und beendete die Saison unter Nachfolger René Wagner schließlich auf Platz 14, drei Punkte vor dem Relegationsrang.

Es war ein Auf und Ab. Eines haben wir nicht hinbekommen: Konstanz. Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler

„Es war ein Auf und Ab“, gab Kessler zu und führte aus: „Vor einem Jahr waren alle sehr euphorisch. Vielleicht habe ich mich davon anstecken lassen.“ Selbstkritisch fügte er hinzu: „Eines haben wir nicht hinbekommen: Konstanz. Wir standen zwar nie auf einem Abstiegsplatz, aber bei mir ist die Überzeugung gereift, dass wir einen neuen Impuls setzen müssen. Wir mussten den Trainer austauschen. Wir waren an einem Punkt, an dem ich Bedenken hatte. Deswegen haben wir es nicht geschafft, die Saison in dieser Konstellation zu beenden. Das Fundament ist und bleibt die Bundesliga.“

Der Verbleib im Oberhaus scheint allerdings auch in dieser Spielzeit gefährdet. Mit zehn Punkten aus zehn Spielen befindet sich der FC erneut im unteren Drittel der Liga. Die Erwartungen vor der Saison waren bei vielen Fans sicherlich höher, schließlich investierte der Klub rund 26 Millionen Euro in den Kader. Auch nicht wenige Experten meinen, dass Wagner aus dem Potenzial zu wenig herausholt.

Manche Entwicklungen gehen mir deutlich zu langsam. Ich wünsche mir, dass es in vielen Bereichen schneller geht. FC-Vizepräsident Ulf Sobek

„Manche Entwicklungen gehen mir deutlich zu langsam. Ich wünsche mir, dass es in vielen Bereichen schneller geht. Ich weiß aber auch, dass Entwicklung Zeit braucht“, sagte FC-Vizepräsident Ulf Sobek allgemein. Umso wichtiger sei Verbindlichkeit. Was wolle der FC erreichen? Wer trage Verantwortung? Woran erkenne man Fortschritt? Sobek: „Darauf könnt ihr euch verlassen: Ich höre zu und schaue fachkundig hin. Ich bleibe nah dran.“ Kessler pflichtete Sobek bei: „Die Schritte sind noch nicht so groß, wie wir uns das erhofft haben. Dennoch sind sie erkennbar. Wir müssen schauen, dass wir als Klub zusammenhalten. Wir wollen uns in der Bundesliga etablieren.“

Für Said El Mala gilt Stagnation ausdrücklich nicht. Dem Offensivspieler gelang in der vergangenen Saison der Durchbruch. Auch in dieser Spielzeit ist der 20-Jährige nach leichten Startschwierigkeiten wieder ein entscheidender Faktor; zudem debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft. Er gilt als Versprechen für die Zukunft.

In der vergangenen Saison lagen dem FC Angebote vor: Der FC Brentford und auch Borussia Dortmund waren bereit, über 45 Millionen Euro Ablöse für den Jungstar zu zahlen. Doch der FC blieb und schaffte es, den Vertrag mit El Mala um ein weiteres Jahr bis 2031 zu verlängern.

„Said war letzte Saison ein Vorbild dafür, wie der Weg bei einem Bundesligisten aussehen kann. Er ist immer noch unser Spieler. Wir haben viel diskutiert: Können wir uns erlauben, einen Spieler beim 1. FC Köln zu halten? Ja, weil wir hier keinen Menschenhandel betreiben. Wir haben einen Spieler, der zu keiner Phase gesagt hat: Ich möchte unbedingt weg. Ihr Mitglieder habt einen riesigen Anteil daran, dass der Junge richtig Bock hat, für unseren Klub zu spielen. Ihr gebt ihm Liebe, ihr gebt ihm Vertrauen. Deswegen herzlichen Dank an euch, stellvertretend für unsere Mitglieder.“

1. FC Köln: Das Wagner-Team steht vor wegweisenden Spielen

Zurück zur Aktualität: Einiges stand noch unter dem Eindruck der Partie beim FC Bayern. „Mit so einer Leistung in München einen Punkt mitzunehmen und sich dafür zu belohnen, das ist viel wert. Dann komme ich auch gerne an einem freien Tag hierher“, sagte Torwart und FC-Kapitän Marvin Schwäbe. Wenn man in München antrete, erhoffe man sich vielleicht ein bisschen was, so Schwäbe, „aber da muss schon viel zusammenlaufen, um etwas mitzunehmen. An dem Tag waren wir absolut fähig dazu. Jetzt steht ja einiges an. Wir freuen uns darauf. Aber erst einmal liegt der Fokus voll auf Elversberg.“

Der FC steht nun erneut vor wegweisenden Spielen. Am kommenden Samstag empfangen die Kölner Aufsteiger Elversberg im Rhein-Energie-Stadion. Am Dienstag darauf steht das Pokal-Achtelfinale in Kiel an. In beide Partien geht der FC als Favorit. Der Spielverlauf gegen möglicherweise tiefstehende Gegner wird wohl ein ganz anderer sein als in München. Schwäbe versprach: „Wir werden uns da einen sehr, sehr guten Matchplan zurechtlegen, damit wir die Punkte zu Hause lassen. Ja, und dann brauchen wir nicht drumherumzureden: Wir fahren nach Kiel, um eine Runde weiterzukommen. In Augsburg wollen wir dann auch etwas Zählbares mitnehmen.“ Am 5. Dezember tritt der FC bei den bayerischen Schwaben an.